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В российских школах не будут вводить отдельные уроки истории с первого класса

Кравцов заявил, что отдельные уроки истории с первого класса в российских школах вводить не будут
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Вводить отдельные уроки истории с первого класса в российских школах не будут. Об этом заявил во вторник, 19 апреля, министр просвещения РФ Сергей Кравцов на первом всероссийском школьном историческом форуме «Сила — в правде!» в Музее Победы.

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Он уточнил, что изучать ее в начальной школе будут в рамках других предметов.

«Я сказал, что у нас с первого класса будет историческое фактически просвещение. Не уроки истории <...>. История изучается, она будет изучаться с 5-го класса, но уже с начальной школы можно обсуждать в рамках предмета «Окружающий мир» историю своей семьи, своего края, своего региона, малой родины. Посещать музеи, выставки, это можно делать будет в рамках внеурочной, внеклассной деятельности», — пояснил Кравцов.

Тем самым он разъяснил свое заявление, сделанное ранее в этот день — Кравцов сказал о планах Министерства просвещения РФ ввести изучение истории с первого класса. Он подчеркнул, что ведомство сделает всё, «чтобы сохранялась историческая память».

19 апреля президент РФ Владимир Путин во время приветственного слова участникам Первого всероссийского школьного исторического форума «Сила — в правде!» отметил, что глубокое знание своей истории позволяет делать верные выводы из прошлого. Также он обратил внимание на важность стремления молодежи учиться, развиваться и вносить свой вклад в защиту исторической правды.

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