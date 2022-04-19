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Минпросвещения заявило о планах ввести изучение истории с первого класса

Минпросвещения введет изучение истории в российских школах с первого класса
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Министерство просвещения России планирует ввести изучение истории с первого класса. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов в ходе первого всероссийского школьного исторического форума «Сила — в правде!».

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«Мы сделаем всё, чтобы сохранялась историческая память. Мной принято решение, что историческое образование начнется в школах с первого класса», — заверил министр.

Кравцов дополнил, что Россия никогда не допустит, «чтобы в нашей истории мы как-то по-плохому относились к другим народам, мы сделаем всё, чтобы сохранялась историческая память».

Сейчас в школах Российской Федерации курс истории начинается с пятого класса.

19 апреля президент РФ Владимир Путин во время приветственного слова участникам Первого всероссийского школьного исторического форума «Сила — в правде!» отметил, что глубокое знание своей истории позволяет делать верные выводы из прошлого. Также он обратил внимание на важность стремления молодежи учиться, развиваться и вносить свой вклад в защиту исторической правды.

В мае 2021 года после проверки Министерством просвещения более 2500 программ по истории для учащихся старших классов выяснилось, что события Великой Отечественной войны отражаются не в полной мере. Отмечается, что в 70% программ выявлены серьезные проблемы, требующие исправления.

21 апреля 2021 года Путин в ходе послания Федеральному собранию сообщил, что до сих пор открывает школьные учебники и с удивлением смотрит, что там написано. В частности, в некоторых пособиях отсутствуют сведения о важных эпизодах Великой Отечественной войны, подчеркнул он.

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