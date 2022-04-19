Песков отметил важность изучения отечественной истории

Главное — изучение отечественной истории, 19 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инициативу о введении предмета в школьную программу с первого класса.

«Главное, конечно, — отечественная история, но в остальном это решат специалисты», — отметил представитель Кремля.

По его словам, семилетние дети интересуются тем же, что и взрослые.

«Минпросвещения уполномочено принимать такие решения», — заключил Песков.

Ранее во вторник глава Министерства просвещения России Сергей Кравцов заявил о планах ввести изучение истории с первого класса. По его словам, Россия не допустит, «чтобы в нашей истории мы как-то по-плохому относились к другим народам, мы сделаем всё, чтобы сохранялась историческая память».

В настоящее время в российских школах курс истории начинается с пятого класса.

19 апреля президент РФ Владимир Путин во время приветственного слова участникам Первого всероссийского школьного исторического форума «Сила — в правде!» отметил, что глубокое знание своей истории позволяет делать верные выводы из прошлого. Также он обратил внимание на важность стремления молодежи учиться, развиваться и вносить свой вклад в защиту исторической правды.

Ранее, 18 марта, президент РФ обратился к участникам акции «Сад памяти», традиционно стартовавшей в Севастополе. Путин отметил, что считает проект важной и востребованной инициативой, призванной объединить участников из разных регионов страны вокруг непреходящих патриотических, духовно-нравственных ценностей, во имя сохранения памяти о драматических страницах истории, о миллионах погибших в Великой Отечественной войне.