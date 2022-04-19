В ГД отреагировали на намерение экс-депутата рады Кивы попросить политубежище в РФ

Экс-депутат Верховной рады Илья Кива намерен попросить политическое убежище не в «свободной» Европе, а в России, где действительно способны защитить и отстоять правду. Об этом во вторник, 19 апреля, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

«Теперь становится понятно, где настоящая демократия, а где — тоталитаризм. Запад постоянно обвиняет Россию в отсутствии демократических институтов, а сейчас мы видим, что оппозиционный депутат просит защиту в нашей стране, чтобы избежать репрессий, широко осуществляемых в «демократической» Украине. Я хочу обратиться к коллегам-парламентариям, которые, находясь на Украине, сохранили совесть и не поддерживают преступный киевский режим: если нужно, вы можете попросить убежище в России», — подчеркнул он.

Как отметил Белик, Украина пожинает плоды 2014 года, добавив, что тогда весь мир облетели кадры, как там проходило голосование под дулами автоматов. Теперь же оппозиционные депутаты боятся за свою жизнь, говорить правду и вынуждены оказаться в политической эмиграции, указал российский политик.

«При этом Кива заявил о намерении просить политическое убежище не у «демократической» и «свободной» Европы, потому что понимает, что его там ждет, а готов приехать в Россию, страну, действительно способную защитить и отстоять правду», — заключил парламентарий.

О намерении попросить политическое убежище в РФ экс-депутат Верховной рады Кива заявил ранее в этот день. Он пояснил, что киевская власть устраивает массовое уничтожение украинского народа, нарушает нормы закона и морали, а также совершает террористические акты против мирных граждан.

При этом накануне сообщалось, что Генеральная прокуратура Украины обратится к РФ с требованием выдать Киву. Выдача экс-депутата рады необходима для проведения с ним следственных действий.

6 марта генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что Кива обвинен в государственной измене, покушении на территориальную целостность Украины, пропаганде войны и незаконном обращении с оружием. Сам политик тогда заявил, что узнал об обвинении еще 29 января, поэтому улетел в Испанию. Оттуда он прилетел в Москву.

В феврале Кива заявил, что территориальная оборона Украины убила десятки мирных жителей в Киеве. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский пытается увеличить количество жертв конфликта.

Тогда же сопредседатель «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко заявил о том, что Киву исключили из партии и фракции. Он назвал экс-депутата провокатором, который пытается помешать мирному процессу.

17 февраля обстановка в Донбассе существенно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Донецкая и Луганская народные республики обратились за помощью к РФ. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

На фоне обострения в регионе Россия 24 февраля начала операцию с целью защиты мирного населения Донбасса. Как тогда уточнил Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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