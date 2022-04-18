Депутат Хамзаев предложил запретить в России передачи Студии «Квартал-95»

Показ сериала «Сваты» и других передач, принадлежащих украинской компании «Студия Квартал-95», необходимо запретить на российском телевидении. Там не должно быть проектов, запущенных военными преступниками, заявил в понедельник, 18 апреля, депутат Госдумы Султан Хамзаев.

Основателем компании является президент Украины Владимир Зеленский. Хамзаев уже подготовил депутатский запрос на имя министра культуры Ольги Любимовой с просьбой детально изучить данный вопрос и рекомендовать российским телевизионным каналам не показывать передачи «Студии Квартал-95» на территории РФ.

«Время «Сватов» и других увеселительных передач за авторством компании Зеленского должно быть закончено! Его актёрская маска сорвана! Нужно добиться, чтобы ни один рубль не пошел на обогащение преступника Зеленского, а весь телевизионный контент его компании был запрещен к показу на российском телевидении», — рассказал депутат Госдумы в беседе с «РИА Новости».

«Студия Квартал-95» была основана в 2003 году на базе команды Клуба веселых и находчивых (КВН) «95-й квартал». За время деятельности компания выпустила такие телефильмы и сериалы, как «Сваты», «Слуга народа», «Однажды в Одессе», «Папик» и другие. После избрания Владимира Зеленского на должность президента Украины многие из близких к «Студии Квартал-95» были поставлены в центральные органы власти.

Телесериал «Сваты» — комедийный проект, состоящий из семи сезонов, мюзикла, спин-оффа, передачи, мультсериала и цикла документальных фильмов. В сериале показан семейный быт, все стороны которого отыграны с юмором для того, чтобы рассмешить зрителя.

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