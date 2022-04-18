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Депутат Хамзаев предложил запретить в России передачи Студии «Квартал-95»

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Показ сериала «Сваты» и других передач, принадлежащих украинской компании «Студия Квартал-95», необходимо запретить на российском телевидении. Там не должно быть проектов, запущенных военными преступниками, заявил в понедельник, 18 апреля, депутат Госдумы Султан Хамзаев.

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Основателем компании является президент Украины Владимир Зеленский. Хамзаев уже подготовил депутатский запрос на имя министра культуры Ольги Любимовой с просьбой детально изучить данный вопрос и рекомендовать российским телевизионным каналам не показывать передачи «Студии Квартал-95» на территории РФ.

«Время «Сватов» и других увеселительных передач за авторством компании Зеленского должно быть закончено! Его актёрская маска сорвана! Нужно добиться, чтобы ни один рубль не пошел на обогащение преступника Зеленского, а весь телевизионный контент его компании был запрещен к показу на российском телевидении», — рассказал депутат Госдумы в беседе с «РИА Новости».

«Студия Квартал-95» была основана в 2003 году на базе команды Клуба веселых и находчивых (КВН) «95-й квартал». За время деятельности компания выпустила такие телефильмы и сериалы, как «Сваты», «Слуга народа», «Однажды в Одессе», «Папик» и другие. После избрания Владимира Зеленского на должность президента Украины многие из близких к «Студии Квартал-95» были поставлены в центральные органы власти.

Телесериал «Сваты» — комедийный проект, состоящий из семи сезонов, мюзикла, спин-оффа, передачи, мультсериала и цикла документальных фильмов. В сериале показан семейный быт, все стороны которого отыграны с юмором для того, чтобы рассмешить зрителя.

10 апреля директор центра геополитических исследований Института инновационного развития (ИИР) Дмитрий Родионов рассказал «Известиям» о принадлежащей супруге Зеленского Елене квартире в Ялте. Первые лица государства своевременно платят налоги на нее. Эксперт рассказал о слухах о том, что квартира у украинского лидера есть и в Москве.

Ранее, 9 апреля, в итальянском курортном местечке Форте-деи-Марми в провинции Лукка обнаружена вилла, которая косвенно принадлежит президенту Украины. Дом оформлен на фирму супруги главы государства Елены Зеленской Tomasso S.R.L. Факт наличия виллы подтверждают документы — декларация о доходах главы государства. Согласно им, площадь дома составляет 413 кв. м, в нем 15 комнат.

В ноябре 2019 года сообщалось, что Владимир Зеленский задекларировал $36,5 тыс. (902,4 тыс. гривен) от сдачи в аренду имущества. Об этом стало известно из декларации, опубликованной на сайте Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК). Доход украинский лидер получил от сдачи в аренду имущества иностранцам Хинуи Лиг и Сиран Сонг. Однако в декларации не было указано, что именно он сдавал в аренду.

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