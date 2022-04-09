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Мэр итальянского Форте-деи-Марми рассказал «Известиям» о вилле Зеленского

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В итальянском курортном местечке Форте-деи-Марми в провинции Лукка обнаружена вилла, которая косвенно принадлежит президенту Украины Владимиру Зеленскому. Дом оформлен на фирму супруги главы государства Елены Зеленской Tomasso S.R.L. Эту информацию подтвердил «Известиям» 9 апреля мэр Форте-деи-Марми Бруно Мурци.

Факт наличия виллы подтверждают и документы — декларация о доходах президента Украины. Согласно им, площадь дома составляет 413 кв. м, в нем 15 комнат.

«Президент Зеленский формально не является владельцем, вилла принадлежит киприотской фирме, которая находится под покровительством его семьи. Эти данные находятся в публичном доступе, так что об этом можно говорить», — заявил мэр города в Италии.

Он также добавил, что сам никогда не видел в этом месте Владимира Зеленского, а вилла сейчас закрыта и находится под охраной, так как после того, как сведения о ней появились в прессе, к недвижимости приковано огромное внимание.

Градоначальник Форте-деи-Марми также заметил, что в его городе сейчас находятся и беженцы с Украины, которых туда приехало 43 человека, включая 23 детей. Некоторых из них приютили местные жители. Однако пустующую виллу, принадлежащую семье украинского лидера, им для проживания никто не уступил.

Эксперт по элитной недвижимости Елена Юргенева оценила стоимость виллы Зеленского в среднем в €4,5–5 млн. Она отметила, что в целом дом аскетичный и скромный, но с садом и бассейном. А его цену определяет престижное и удачное месторасположение в самом центре города.

В ноябре 2019 года сообщалось, что Владимир Зеленский задекларировал $36,5 тыс. (902,4 тыс. гривен) от сдачи в аренду имущества. Об этом стало известно из декларации, опубликованной на сайте Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК). Доход украинский лидер получил от сдачи в аренду имущества иностранцам Хинуи Лиг и Сиран Сонг. Однако в декларации не было указано, что именно он сдавал в аренду.

На тот момент было известно, что глава Украины владеет рядом объектов недвижимости в Киеве и за границей. Среди них дом площадью 353 кв. м стоимостью около $31 тыс. на момент приобретения, квартира в 131 кв. м стоимостью порядка $28,5 тыс., два парковочных места, земельный участок площадью 1,2 тыс. кв. м, несколько квартир в совместной доле с женой, дом в Италии и квартира в Великобритании.

Согласно декларации, политик на тот момент заработал 4,2 млн гривен ($160 тыс.) на основном месте работы — в студии «Квартал 95». Еще 5,5 млн гривен ($210 тыс.) он получил из других источников доходов. Напомним, что после его имя попало в список фигурантов так называемого «панамского досье», связанного с незадекларированными доходами от нечистого бизнеса.

4 октября 2021 года сообщалось, что западные кураторы разочаровались в президенте Украины и «слили «досье Пандоры». Такое мнение высказал политтехнолог Марат Баширов. По мнению эксперта, публикация расследования может быть чревата кризисом для украинского лидера и повлечет за собой рост оппозиционных настроений.

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