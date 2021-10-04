Политолог заявил о грядущем кризисе на Украине из-за «досье Пандоры»

Западные кураторы разочаровались в президенте Украины Владимире Зеленском и «слили «досье Пандоры». Такое мнение высказал в понедельник, 4 октября, политтехнолог Марат Баширов. По мнению эксперта, публикация расследования может быть чревата кризисом для украинского лидера и повлечет за собой рост оппозиционных настроений.

По мнению политтехнолога, данные об офшорах Зеленского неслучайно появились в списке. Баширов считает, что это спланированная операция Запада, разочаровавшегося в главе Украины и его способности продвигать необходимые реформы.

«То, что грозит Зеленскому, — это утаивание владения и получение дивидендов. Это фиктивная операция, проведенная Сергеем Шефиром (помощник Зеленского - Ред.), купившим долю Зеленского, но дивиденды почему-то получала его жена. И это серьезное обвинение для налоговых служб и Национального антикоррупционного бюро Украины, занимающегося расследованиями как раз таких вопросов», — сказал Баширов в беседе с порталом Lenta.Ru.

Также он отметил, что помимо дивидендов, был совершен платеж в $40 млн. Когда речь идет о таком большом взносе предпринимателя через офшорные компании, где нет ни недвижимости, ни каких-то других активов, появляются подозрения, что это была взятка, и естественно, такой факт будут расследовать.

Баширов высказал уверенность в том, что у украинской оппозиции после публикации расследования появится серьезный рычаг давления на Зеленского, которым она обязательно воспользуется, получая при этом полную поддержку Запада.

«Зеленского теперь обвинят во всех смертных грехах. Особенно, учитывая то, что при избрании он называл себя абсолютно обычным парнем, а теперь оказывается, что это парень с довольно серьезными владениями», — сказал политтехнолог.

По его словам, западные страны начинают менять стратегию в отношении Украины.

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал 3 октября данные об офшорных счетах ряда мировых политиков и известных людей — «досье Пандоры», передает НСН.

В частности, в тексте отмечается, что крупнейшая юридическая фирма в Соединенных Штатах Baker McKenzie помогала украинскому олигарху Игорю Коломойскому отмывать миллиарды долларов через подставные компании. Всего олигарху удалось таким образом отмыть $5,5 млрд.

Согласно материалу, президент Украины Владимир Зеленский и его соратники могли быть причастны к переводам $40 млн от структур, связанных с Коломойским. Всего в списке «досье Пандоры» фигурирует более 35 действующих и бывших политиков, порядка 400 чиновников примерно из 100 стран.

По данным Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP), Владимир Зеленский якобы использовал офшорные схемы для того, чтобы его семья могла получать прибыль, не декларируя ее. В этих схемах был замечен нынешний Глава СБУ Иван Баканов, и, кроме того, первый помощник нынешнего президента Украины Сергей Шефир. На Украине расследование вышло в виде фильма «Офшор 95».

Ранее 4 октября депутат Верховной рады Алексей Гончаренко потребовал ввести санкции против президента Украины Владимира Зеленского в связи с «досье Пандоры», сообщает телеканал «Звезда».

До этого крупнейшим случаем утечки конфиденциальных документов был «Панамский архив», опубликованный в 2016-м. В нем упоминалось множество бизнесменов и политиков из разных стран. Все они имели либо компании, зарегистрированные в Панаме, либо счета в местных банках.