США назвали крупнейшим налоговым убежищем в «досье Пандоры»

США являются крупнейшим в мире налоговым убежищем. Об этом говорится в «досье Пандоры» (Pandora papers), опубликованном Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ). Текст появился на сайте издания The Guardian.

«Расследование «досье Пандоры» показало, как Baker MacKenzie, крупнейшая юридическая фирма в США, помогла создать современную офшорную систему и продолжает оставаться опорой этой теневой экономики», — говорится в документах.

В тексте отмечается, что Baker McKenzie помогала украинскому олигарху Игорю Коломойскому отмывать миллиарды долларов через подставные компании. Всего олигарху удалось таким образом отмыть $5,5 млрд.

Согласно документам, президент Украины Владимир Зеленский и его соратники могли быть причастны к переводам $40 млн от структур, связанных с Коломойским.

Всего в списке «досье Пандоры» фигурирует более 35 действующих и бывших политиков, порядка 400 чиновников примерно из 100 стран.

30 сентября член Европейской счетной палаты Юхан Партс указал на беспрецедентный уровень распространения коррупции на Украине, сравнив данное явление с эпидемией.

По его словам, нет никаких сомнений в том, что коррупция распространена на Украине в огромных масштабах.

«Вы можете сообщить своему президенту, что есть столько объективных индикаторов, что, посмотрев на них, я думаю, можно сказать, что ситуация на Украине несопоставима ни с одной из стран — членов ЕС», — обратился Партс к народу Украины.

При этом он убежден, что у страны есть все шансы на то, чтобы стать богатой. Однако этому мешает то, что группе людей удалось сконцентрировать в своих руках большие финансовые ресурсы.