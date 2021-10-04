В раде потребовали ввести санкции против Зеленского

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко потребовал ввести санкции против президента Украины Владимира Зеленского в связи с «досье Пандоры». Об этом говорится в сообщении, опубликованном 4 октября на странице Гончаренко в Twitter.

Парламентарий сообщил, что обратился к главе государства с требованием проверить информацию из досье и предложить Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) рассмотреть вопрос о санкциях против самого Зеленского.

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал 3 октября данные об офшорных счетах ряда мировых политиков и известных людей — «досье Пандоры».

В частности, в тексте отмечается, что крупнейшая юридическая фирма в Соединенных Штатах Baker McKenzie помогала украинскому олигарху Игорю Коломойскому отмывать миллиарды долларов через подставные компании. Всего олигарху удалось таким образом отмыть $5,5 млрд.

Согласно материалу, президент Украины Владимир Зеленский и его соратники могли быть причастны к переводам $40 млн от структур, связанных с Коломойским. Всего в списке «досье Пандоры» фигурирует более 35 действующих и бывших политиков, порядка 400 чиновников примерно из 100 стран.

По данным Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP), Владимир Зеленский якобы использовал офшорные схемы для того, чтобы его семья могла получать прибыль, не декларируя ее. В этих схемах был замечен нынешний глава СБУ Иван Баканов и, кроме того, первый помощник нынешнего президента Украины Сергей Шефир. На Украине расследование вышло в виде фильма «Офшор 95».

Ранее, 2 октября, Владимир Зеленский на встрече с депутатами правящей партии «Слуга народа» заявил, что мировая политика страны «наглая» и она помогает Украине делать большие шаги в области международного сотрудничества.

По словам Зеленского, офис президента и МИДа много сделали для субъектности Украины на международной политической арене и это является самой главной победой этого года. Но этого пока недостаточно.