Прямой эфир
Мир
Саакашвили объявил голодовку до освобождения из тюрьмы
Экономика
Первую нитку «Северного потока—2» начали заполнять газом
Политика
Петр Бобылев из Минэкономразвития назначен заместителем министра энергетики
Общество
МЧС проверит системы оповещения по всей России
Мир
Партия «Грузинская мечта» одержала победу на местных выборах с 46,69%
Общество
Путин подписал указ о Дне отца в России
Общество
Собянин открыл транспортную связку Северо-Восточной и Северо-Западной хорд
Наука
США решили создать прототип Центра космической разведки
Мир
В Белоруссии одобрили поправки в конституцию о едином дне голосования

В раде потребовали ввести санкции против Зеленского

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко потребовал ввести санкции против президента Украины Владимира Зеленского в связи с «досье Пандоры». Об этом говорится в сообщении, опубликованном 4 октября на странице Гончаренко в Twitter.

Невольная борьба: почему Зеленский объявил войну Конституционному суду
Президент Украины уволил главу КС, тот обжаловал решение

Парламентарий сообщил, что обратился к главе государства с требованием проверить информацию из досье и предложить Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) рассмотреть вопрос о санкциях против самого Зеленского.

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал 3 октября данные об офшорных счетах ряда мировых политиков и известных людей — «досье Пандоры».

В частности, в тексте отмечается, что крупнейшая юридическая фирма в Соединенных Штатах Baker McKenzie помогала украинскому олигарху Игорю Коломойскому отмывать миллиарды долларов через подставные компании. Всего олигарху удалось таким образом отмыть $5,5 млрд.

Согласно материалу, президент Украины Владимир Зеленский и его соратники могли быть причастны к переводам $40 млн от структур, связанных с Коломойским. Всего в списке «досье Пандоры» фигурирует более 35 действующих и бывших политиков, порядка 400 чиновников примерно из 100 стран.

По данным Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP), Владимир Зеленский якобы использовал офшорные схемы для того, чтобы его семья могла получать прибыль, не декларируя ее. В этих схемах был замечен нынешний глава СБУ Иван Баканов и, кроме того, первый помощник нынешнего президента Украины Сергей Шефир. На Украине расследование вышло в виде фильма «Офшор 95».

Ранее, 2 октября, Владимир Зеленский на встрече с депутатами правящей партии «Слуга народа» заявил, что мировая политика страны «наглая» и она помогает Украине делать большие шаги в области международного сотрудничества.

По словам Зеленского, офис президента и МИДа много сделали для субъектности Украины на международной политической арене и это является самой главной победой этого года. Но этого пока недостаточно.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021