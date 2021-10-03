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Зеленский рассказал о «наглой» международной политике Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с депутатами правящей партии «Слуга народа» заявил, что мировая политика страны «наглая», и она помогает Украине делать большие шаги в области международного сотрудничества. Об этом сообщается 2 октября на сайте президента страны.

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По словам Зеленского, офис президента и министерство иностранных дел много сделали для субъектности Украины на транснациональной арене, и это является самой главной победой этого года. Но этого, по его словам, мало.

«Считаю, что мы мощные. И сегодня наша политика «наглая». И я убежден, что без сильной международной политики, без такой «наглости» никто не увидит шагов Украины вперед», — заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что украинские политики должны быть еще более решительными, чтобы добиться своих целей.

«У нас нет времени рассчитывать, что нас примут в Евросоюз: «давайте подождем еще пять лет». Вы знаете, что у нас война», — отметил глава государства.

Ранее, 11 июня, заместитель главы офиса президента Украины Андрей Сибига заявил о том, что Киев сделал всё необходимое в рамках получения плана действий по членству в Североатлантическом альянсе.

В том же месяце президент США Джо Байден заявил, что Киев может рассчитывать на предоставление плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО, только если страна будет соответствовать критериям альянса, а именно если она решит коррупционную проблему.

Однако Киев такое заявление не устроило: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что внутри страны было реализовано достаточное количество реформ в рамках получения ПДЧ и что на самом деле корнем проблемы является «нежелание посылать такой сигнал» России. Тем не менее Кулеба выразил надежду на предоставление ПДЧ Украине в 2022 году.

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