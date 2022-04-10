Эксперт рассказал о множественных источниках дохода Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский может иметь недвижимость на территории РФ. Об этом «Известиям» в воскресенье, 10 апреля, рассказал директор центра геополитических исследований Института Инновационного Развития (ИИР) Дмитрий Родионов.

«Достоверно мы знаем только про квартиру в Ялте, про которую говорил Сергей Аксенов (глава Республики Крым — Ред.). Она действительно принадлежит жене украинского лидера Елене Зеленской, они как бы платят налоги. Это действительно стопроцентная информация, что квартира принадлежит его семье. И видимо, действительно, сейчас будет решаться вопрос по поводу изъятия этой квартиры», — рассказал он.

Родионов добавил, что имеются о неподтвержденные пока данные о недвижимости Зеленского в Москве.

«Что касается всего остального, конечно, мы можем только предполагать. Есть, например, слухи в интернете, ходили о том, что у Зеленского есть также две квартиры в Москве, которые тоже вроде как принадлежат то ли его жене, то ли теще. Но никаких документов, которые это бы подтверждали, не существует», — отмечает эксперт.

Кроме того, публицист напомнил об историях с кинофирмами, которые получают доходы от дистрибуции контента украинской компании студия «Квартал 95».

«Компания Зеленского, которая занимается телешоу, фильмами и так далее. Мы знаем, что в 2019 году непосредственно перед президентскими выборами, на которых он тогда участвовал в качестве кандидата, он отказался от своей доли в этих фирмах и распределил ее между своим компаньоном Андреем Яковлевым («Квартал 95») и неким офшором с Виргинских островов. По некоторым данным, его контролирует некто Тимур Миндич. Это человек Коломойского (Игорь Коломойский — украинский олигарх — Ред.), который фактически был внедрен в команду Зеленского», — продолжает Родионов.

По словам эксперта, формально Зеленский ничем не владеет, так как его бизнес принадлежит друзьям и близким лицам, но по факту это «перекладывание из одного кармана в другой», считает эксперт.

«Части этих фирм принадлежат Кипрскому офшору, который контролируют братья Шефиры. Сергей Шефир – вообще его помощник. То есть фактически это действующий чиновник, который имеет долю в бизнесе в России», —подчеркивает Родионов.

По его мнению, правоохранителям РФ следует разобраться с этим вопросом и понять, куда идут деньги, что финансируется с них.

«Фильм его (Зеленского — Ред.) здесь показывали, проходили массовые акции протеста. А он не скрывал, что финансирует карательную операцию против Донбасса», — напомнил эксперт.

По его мнению, сейчас может происходить то же самое: деньги из РФ могут идти на финансирование армии Украины, террористической деятельности.

«Одно дело квартира, а другое конкретное потенциальное финансирование терроризма, и я очень рад, что в наших компетентных органах начали разобраться с этой ситуацией», — подытожил Родионов.

Ранее, 9 апреля, в итальянском курортном местечке Форте-деи-Марми в провинции Лукка обнаружена вилла, которая косвенно принадлежит президенту Украины Владимиру Зеленскому. Дом оформлен на фирму супруги главы государства Елены Зеленской Tomasso S.R.L. Факт наличия виллы подтверждают документы — декларация о доходах президента Украины. Согласно им, площадь дома составляет 413 кв. м, в нем 15 комнат.

В ноябре 2019 года сообщалось, что Владимир Зеленский задекларировал $36,5 тыс. (902,4 тыс. гривен) от сдачи в аренду имущества. Об этом стало известно из декларации, опубликованной на сайте Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК). Доход украинский лидер получил от сдачи в аренду имущества иностранцам Хинуи Лиг и Сиран Сонг. Однако в декларации не было указано, что именно он сдавал в аренду.