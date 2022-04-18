Прямой эфир
Мир
В Минобороны РФ заявили о подготовке Киевом провокаций с жертвами на Пасху
Мир
Экс-депутат рады заявил о выгоде Зеленского от затягивания конфликта на Украине
Экономика
ЦБ предложил во внесудебном порядке блокировать страницы мошенников в соцсетях
Экономика
Малый и средний бизнес РФ может получить промышленную ипотеку
Общество
В подмосковных магазинах пасхальные куличи будут стоить от 290 рублей
Экономика
Более 50 организаций из 12 стран присоединились к российскому аналогу SWIFT
Интернет
Сервис Spotify стал недоступен в AppStore для российских пользователей
Мир
Минобороны РФ опубликовало списки погибших украинских военных и наемников
Мир
В ДНР пресекли две попытки прорыва националистов с «Азовстали»
Мир
Силы ДНР за сутки уничтожили 49 украинских националистов
Армия
В военном параде в честь Дня Победы в Москве примут участие 11 тыс. военных
Сюжет:

Глава ЦБ отказалась делать выводы о будущем золотовалютных резервов

Набиуллина: выводы о будущем золотовалютных резервов делать рано
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Делать выводы о будущем золотовалютных резервов России в настоящее время рано. Об этом 18 апреля в ходе выступления в Госдуме заявила глава Центрального банка Эльвира Набиуллина.

Зеленые ростки: будет ли укрепление рубля остановлено искусственно
Банк России будет и дальше смягчать валютное регулирование, считают эксперты

«Перечень резервных валют ограничен, страны, которые выпускают такие ликвидные резервные валюты, приняли недружественные меры и заморозили наше использование. На будущее надо будет смотреть», —объяснила она.

Набиуллина не стала предполагать перспективы по золотовалютным резервам РФ.

Также она отметила, что ЦБ РФ готовит ответные шаги в отношении юрисдикций и компаний, которые пошли на недружественные шаги в отношении России. В их отношении будут приняты действия по защите активов РФ и резидентов страны.

«Мы, безусловно, планируем такие юридические действия, иначе быть не может», — сказала глава ЦБ.

Эти действия надо тщательно продумать и обосновать, чтобы был получен необходимый результат, подчеркнула финансист.

15 апреля помощник президента РФ Максим Орешкин заявил, что западные страны не собираются прекращать экономическую войну против РФ, поэтому активы российских банков могут быть заморожены в любой момент. По его мнению, в текущей ситуации накопление валют недружественных стран ведет к очень серьезным рискам для их держателей.

14 апреля первый заместитель председателя Центробанка Ксения Юдаева рассказала, что заморозка резервов ЦБ РФ была беспрецедентной в таких размерах, в которых она произошла, однако регулятор к этому готовился заранее и диверсифицировал свои вложения.

13 марта глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что западные страны в связи со спецоперацией России по защите Донбасса заморозили около $300 млрд золотовалютных резервов России, что составляет примерно половину их объема. Вместе с тем министр подчеркнул, что у страны достаточно средств, необходимых для производства товаров. По словам Силуанова, приняв решение о заморозке резервов, Запад начал экономическую войну против России.

На фоне спецоперации России по защите Донбасса, которая началась 24 февраля, на РФ продолжается санкционное давление со стороны Запада.

В середине марта правительство РФ утвердило дополнительные меры по повышению устойчивости российской экономики на фоне западных рестрикций. Кроме того, в Госдуму внесен законопроект о внешнем управлении иностранными компаниями, объявившими об уходе с российского рынка. Согласно документу, оно может быть назначено по решению суда в отношении организаций, которые имеют существенное значение для обеспечения стабильности экономики и гражданского оборота и в которых иностранные лица прямо или косвенно владеют более чем 25% акций.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022