Глава ЦБ отказалась делать выводы о будущем золотовалютных резервов

Делать выводы о будущем золотовалютных резервов России в настоящее время рано. Об этом 18 апреля в ходе выступления в Госдуме заявила глава Центрального банка Эльвира Набиуллина.

«Перечень резервных валют ограничен, страны, которые выпускают такие ликвидные резервные валюты, приняли недружественные меры и заморозили наше использование. На будущее надо будет смотреть», —объяснила она.

Набиуллина не стала предполагать перспективы по золотовалютным резервам РФ.

Также она отметила, что ЦБ РФ готовит ответные шаги в отношении юрисдикций и компаний, которые пошли на недружественные шаги в отношении России. В их отношении будут приняты действия по защите активов РФ и резидентов страны.

«Мы, безусловно, планируем такие юридические действия, иначе быть не может», — сказала глава ЦБ.

Эти действия надо тщательно продумать и обосновать, чтобы был получен необходимый результат, подчеркнула финансист.

15 апреля помощник президента РФ Максим Орешкин заявил, что западные страны не собираются прекращать экономическую войну против РФ, поэтому активы российских банков могут быть заморожены в любой момент. По его мнению, в текущей ситуации накопление валют недружественных стран ведет к очень серьезным рискам для их держателей.

14 апреля первый заместитель председателя Центробанка Ксения Юдаева рассказала, что заморозка резервов ЦБ РФ была беспрецедентной в таких размерах, в которых она произошла, однако регулятор к этому готовился заранее и диверсифицировал свои вложения.

13 марта глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что западные страны в связи со спецоперацией России по защите Донбасса заморозили около $300 млрд золотовалютных резервов России, что составляет примерно половину их объема. Вместе с тем министр подчеркнул, что у страны достаточно средств, необходимых для производства товаров. По словам Силуанова, приняв решение о заморозке резервов, Запад начал экономическую войну против России.

На фоне спецоперации России по защите Донбасса, которая началась 24 февраля, на РФ продолжается санкционное давление со стороны Запада.

В середине марта правительство РФ утвердило дополнительные меры по повышению устойчивости российской экономики на фоне западных рестрикций. Кроме того, в Госдуму внесен законопроект о внешнем управлении иностранными компаниями, объявившими об уходе с российского рынка. Согласно документу, оно может быть назначено по решению суда в отношении организаций, которые имеют существенное значение для обеспечения стабильности экономики и гражданского оборота и в которых иностранные лица прямо или косвенно владеют более чем 25% акций.