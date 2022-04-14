В ЦБ рассказали о заблаговременной подготовке к заморозке резервов РФ

Заморозка резервов ЦБ РФ была беспрецедентной в таких размерах, в которых она произошла, однако регулятор к этому готовился заранее и диверсифицировал свои вложения. Об этом заявила в четверг, 14 апреля, первый заместитель председателя Центробанка Ксения Юдаева.

«Я должна сказать, что то, что произошло, это беспрецедентно. Это не арест, но заморозка, — невозможность использовать корреспондентские счета в банках. Нам все говорили, что вероятность очень низкая. Но мы готовились к этому сценарию: часть резервов мы сейчас не можем использовать, потому что реализовался именно геополитический сценарий», — отметила она, выступая на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку.

По словам Юдаевой, если бы в данном случае реализовался экономический сценарий и у России своих резервов не было бы, это было бы огромной проблемой.

«Мы пытались диверсифицировать резервы и иметь и те и другие на тот и на другой случай», — добавила она.

11 апреля отмечалось, что большая часть золотовалютных резервов (ЗВР) Центробанка в 2021 году хранилась в недружественных странах. Это следует из отчета регулятора за 2021 год.

13 марта глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что западные страны в связи со спецоперацией России по защите Донбасса заморозили около $300 млрд золотовалютных резервов России, что составляет примерно половину их объема. Вместе с тем министр подчеркнул, что у страны достаточно средств, необходимых для производства товаров. По словам Силуанова, приняв решение о заморозке резервов, Запад начал экономическую войну против России.

Международные резервы России состоят из золота, наличной и безналичной иностранной валюты. Всего на конец 2021 года объем резервов составил $612,9 млрд: $481,4 млрд — валютные активы и $131,5 млрд — золото. При этом ЦБ по итогам прошлого года нарастил запасы наличной валюты на 8,1%, до $38 млрд.