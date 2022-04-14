Прямой эфир
Мир
Польские власти намерены снести 60 памятников советским солдатам
Мир
Украина сообщила о четвертом обмене пленными с Россией
Экономика
Путин поручил подготовить российский рынок к переходу на расчеты в нацвалютах
Интернет
В МИД РФ заявили о сотнях тысяч еженедельных хакерских атак на Россию
Экономика
ЦБ сообщил о структурном профиците ликвидности банковской системы РФ
Мир
Зеленский потребовал у Еврокомиссии $7 млрд финансовой помощи в месяц
Общество
Часть школ в Брянской области переведут на дистанционное обучение
Мир
Инфляция в Швеции выросла до самых высоких показателей с 1991 года
Экономика
Путин поручил переориентировать экспорт энергоресурсов на рынки Юга и Востока
Мир
Первая группа иностранных моряков выехала из Мариуполя в свои страны
Мир
Консульские учреждения Польши в РФ почти полностью остановили выдачу виз
Сюжет:

В ЦБ рассказали о заблаговременной подготовке к заморозке резервов РФ

Первый зампред ЦБ Юдаева: регулятор заблаговременно готовился к заморозке резервов РФ
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заморозка резервов ЦБ РФ была беспрецедентной в таких размерах, в которых она произошла, однако регулятор к этому готовился заранее и диверсифицировал свои вложения. Об этом заявила в четверг, 14 апреля, первый заместитель председателя Центробанка Ксения Юдаева.

Запечатано в кубышке: объем замороженных средств ФНБ оценили в треть
В каких случаях эти деньги могут быть конвертированы в рубли и направлены на поддержку экономики

«Я должна сказать, что то, что произошло, это беспрецедентно. Это не арест, но заморозка, — невозможность использовать корреспондентские счета в банках. Нам все говорили, что вероятность очень низкая. Но мы готовились к этому сценарию: часть резервов мы сейчас не можем использовать, потому что реализовался именно геополитический сценарий», — отметила она, выступая на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку.

По словам Юдаевой, если бы в данном случае реализовался экономический сценарий и у России своих резервов не было бы, это было бы огромной проблемой.

«Мы пытались диверсифицировать резервы и иметь и те и другие на тот и на другой случай», — добавила она.

11 апреля отмечалось, что большая часть золотовалютных резервов (ЗВР) Центробанка в 2021 году хранилась в недружественных странах. Это следует из отчета регулятора за 2021 год.

13 марта глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что западные страны в связи со спецоперацией России по защите Донбасса заморозили около $300 млрд золотовалютных резервов России, что составляет примерно половину их объема. Вместе с тем министр подчеркнул, что у страны достаточно средств, необходимых для производства товаров. По словам Силуанова, приняв решение о заморозке резервов, Запад начал экономическую войну против России.

Международные резервы России состоят из золота, наличной и безналичной иностранной валюты. Всего на конец 2021 года объем резервов составил $612,9 млрд: $481,4 млрд — валютные активы и $131,5 млрд — золото. При этом ЦБ по итогам прошлого года нарастил запасы наличной валюты на 8,1%, до $38 млрд.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022