ВС РФ предотвратили попытку националистов ракетным ударом поразить Каховскую ГЭС

Российские вооруженные силы утром 15 апреля предотвратили попытку украинских националистов нанести ракетным ударом поражение Каховской ГЭС им. П.С. Непорожнего. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Данный критически важный объект обеспечивает регулирование стока реки Днепр, питание электроэнергией Херсонской области, а также водоснабжение сельскохозяйственных районов юга Украины и северных районов Крыма», — сказал он.

По его словам, около 7:00 дивизион украинской 19-й отдельной ракетной бригады нанес удар двумя тактическими ракетами «Точка-У» по Каховской ГЭС, но обе ракеты были сбиты в воздухе российскими средствами ПВО. Осколки одной из них упали на город Новая Каховка. Повреждены здания детского сада и жилые дома. Одна женщина и ребенок ранены, российские военнослужащие на месте оказали им медицинскую помощь.

Разрушение ударом плотины привело бы к неконтролируемому сбросу днепровской воды и вызвало бы затопление населенных пунктов Херсонской области.

Ранее в пятницу Конашенков рассказал, как высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» был нанесен удар по военному объекту на окраине Киева. Минобороны РФ опубликовало кадры удара ВМФ России. Представитель министерства отметил, что количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве будут наращиваться в ответ на совершение националистическим режимом любых атак или диверсий на территории РФ. Накануне со стороны Украины были обстреляны несколько сел в Белгородской и Брянской областях.

Всего с начала проведения специальной военной операции российские военные уничтожили 132 самолета, 105 вертолетов, 245 зенитных ракетных комплексов, 457 беспилотных летательных аппаратов, 2224 танка и других боевых бронированных машин, 251 установку реактивных систем залпового огня, 971 орудие полевой артиллерии и миномет, 2123 единицы специальной военной автомобильной техники

С середины февраля в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных ухудшилась обстановка. Власти Донецкой и Луганской народных республик обратились к Москве за помощью и организовали эвакуацию мирных жителей в РФ. Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости республик, а 24 февраля объявил о начале проведения спецоперации по защите Донбасса.

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