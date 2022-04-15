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МО предупредило об усилении ударов по объектам в Киеве при новых обстрелах ВСУ

МО России предупредило об усилении ударов по объектам в Киеве при новых обстрелах ВСУ территории РФ
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В Минобороны России предупредили об усилении ракетных ударов по объектам в Киеве в случае любых атак со стороны «киевского националистического режима».

«Количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве будут наращиваться в ответ на совершение киевским националистическим режимом любых атак террористического характера или диверсий на российской территории», — сказал 15 апреля на брифинге представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

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По его словам, российские силы нанесли удар высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» по военному объекту на окраине Киева. В результате уничтожены цеха производства и ремонта зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности, а также противокорабельных ракет.

Кроме того, стало известно об уничтожении украинского вертолета Ми-8, который 14 апреля атаковал населенный пункт Климово в Брянской области. В результате обстрела пострадали 8 человек.

Как рассказали накануне в Следственном комитете РФ, украинские вертолеты, двигаясь на малой высоте, произвели не менее шести авиаударов по жилым домам. По данному факту возбужденно уголовное дело.

Помимо пострадавших, зафиксированы повреждения около жилых 100 домов. Правительство региона объявило о переводе с 15 апреля на дистанционное обучение школ в Брянской области, которые находятся в приграничных с Украиной районах.

В Минздраве уточнили, что среди пострадавших есть ребенок 2020 года рождения и женщина 1948 года рождения, которые находятся в тяжелом состоянии. Как рассказал губернатор региона Александр Богомаз, женщина лишилась ноги. Ребенка, который получил проникающее ранение головы, 15 апреля транспортировали в Москву для лечения.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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