В Брянской области сообщили о состоянии пострадавших в результате обстрела ВСУ

Три человека, пострадавших в результате обстрела вооруженными силами Украины (ВСУ) поселка Климово в Брянской области, выписаны из больницы. Об этом губернатор региона Александр Богомаз сообщил в пятницу, 5 апреля, в Telegram.

«Трех человек после осмотра врачами отпустили домой, их состояние удовлетворительное», — написал Богомаз.

Глава области подчеркнул, что оказание медицинской помощи пострадавшим находится на его личном контроле.

В свою очередь, помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов уточнил, что из восьми пострадавших в ходе инцидента в Брянской области на стационарном лечении находятся пятеро. Состояние двух человек оценивается как тяжелое, передает RT.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил в пятницу, что зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400 ПВО РФ уничтожил украинский вертолет Ми-8, ранее атаковавший населенный пункт Климово в Брянской области, сообщает телеканал «Звезда».

Ранее в этот день ребенка, пострадавшего в результате обстрела боевыми украинскими вертолетами поселка Климово Брянской области, транспортировали в Москву. Мальчик 2020 года рождения, получивший проникающее ранение головы, проходит лечение в Российской детской клинической больнице Минздрава России.

Накануне в ведомстве сообщали, что ребенок, а также женщина 1948 года рождения, находятся в тяжелом состоянии, передает НСН.

Обстрел поселка Климово был совершен 14 апреля. Как рассказали в Следственном комитете РФ, украинские вертолеты, двигаясь на малой высоте, произвели не менее шести авиаударов по жилым домам. По данному факту возбужденно уголовное дело.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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