ВС РФ сбили обстрелявший российский поселок украинский вертолет Ми-8

Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400 ПВО РФ уничтожил украинский вертолет Ми-8, ранее атаковавший населенный пункт Климово в Брянской области. Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Городня Черниговской области при возвращении на авиабазу зенитным ракетным комплексом С-400 был сбит украинский вертолет Ми-8, совершивший 14 апреля атаку на жителей мирного населенного пункта Климово в Брянской области», — заявил Конашенков.

Он добавил, что в районах населенных пунктов Изюм, Левковка, Новая Астрахань, Новая Кубань, Счастливое, Чернобаевка, Черный сокол сбиты восемь украинских БПЛА.

14 апреля губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что под обстрел попал поселок Климово, в результате получили ранения местные жители. По данным главы региона, повреждено около 100 домов.

28 марта Конашенков заявил, что в районе Мариуполя Вооруженные силы РФ сбили украинский вертолет Ми-8, пролетавший над Азовским морем для эвакуации командиров радикальной националистической группировки «Азов». Он добавил, что усилиями российской авиации и средств противовоздушной обороны были сбиты два Су-24 западнее населенного пункта Коростень в Житомирской области и один Су-25 над населенным пунктом Дружковка в Донецкой области.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстреловсо стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля российский президент Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины.

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