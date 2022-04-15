Бастрыкин поручил расследовать факты обстрелов Белгородской области ВСУ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать факты обстрелов Белгородской области со стороны Украины. Об этом 15 апреля сообщила пресс-служба ведомства.

«Председателем Следственного комитета России дано поручение зафиксировать и расследовать факты обстрелов населенных пунктов Белгородской области со стороны территории Украины. <…> Главой ведомства дано указание установить всех причастных к обстрелам лиц для привлечения их к уголовной ответственности», — сказано в сообщении.

Накануне со стороны Украины было обстреляно село Журавлевка. В результате инцидента пострадал местный житель 37 лет — он получил легкое осколочное ранение в предплечье. Также сообщалось о повреждении школы и более 20 домов.

Позже в четверг губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Сподарюшино. По его словам, обстрел также производился со стороны Украины.

В нескольких регионах РФ, граничащих с Украиной, с 11 апреля введен повышенный уровень террористической угрозы на фоне возможных провокаций со стороны украинских вооруженных сил. «Желтый» уровень объявлен в пяти северных и двух восточных районах Крыма, в двух районах Краснодарского края, на территориях Белгородской, Брянской, Курской областей и в двух районах Воронежской области.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».