МО показало кадры удара ВМФ России по оборонному объекту в Киеве

Минобороны РФ в пятницу, 15 апреля, опубликовало кадры удара ВМФ России по оборонному объекту в Киеве.

Как сообщил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков, высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» был нанесен удар по военному объекту на окраине Киева.

«В результате удара по Жулянскому машиностроительному заводу «Визар» уничтожены цеха производства и ремонта зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности, а также противокорабельных ракет», — заявил он.

Конашенков также отметил, что количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве будут наращиваться в ответ на совершение националистическим режимом любых атак или диверсий на российской территории.

Днем ранее генерал-майор заявил, что российская оперативно-тактическая авиация за сутки поразила 48 военных объектов Украины, среди них — два пункта управления, радиолокационная станция, две позиции реактивной системы залпового огня, артиллерийская батарея, шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения.

В тот же день Минобороны показало кадры ликвидации замаскированной в лесистой местности огневой позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью экипажей ударных вертолетов Ка-52.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».