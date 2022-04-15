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«Сатанинский храм» в США выступил в поддержку Украины

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Американская организация «Сатанинский храм», имеющая в США статус религиозной, разместила 15 апреля в своем аккаунте в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) флаг Украины с оккультной символикой и надписью «Мы за мир».

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В тексте поста говорится, что организация оказывает помощь своим адептам на Украине.

«Перед лицом масштабного гуманитарного кризиса, возникшего из-за Украины, «Сатанинский храм» быстро принял меры, чтобы помочь своим украинским сатанистам получить жилье и другие предметы первой необходимости во время бегства от войны. «Сатанинский храм» уже помог нескольким своим сторонникам найти жилье и создал новый сайт для сбора пожертвований для беженцев», — отмечается в публикации.

Ранее в этот день сообщалось, что сестра президента США Джо Байдена Валери Байден Оуэнс призналась в проведении в Белом доме обряда экзорцизма. По словам женщины, она изгоняла из здания «злой дух» бывшего лидера США Дональда Трампа.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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