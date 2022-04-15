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Сестра Байдена провела в Белом доме обряд изгнания «злого духа» Трампа

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Родная сестра президента США Джо Байдена Валери Байден Оуэнс призналась в своих мемуарах, что после избрания своего брата на пост главы страны провела в Белом доме обряд экзорцизма. Об этом сообщил в пятницу, 15 апреля, журнал Vanity Fair.

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Изгоняя из Белого дома якобы «злой дух» предшественника Джо Байдена, экс-президента США Дональда Трампа, его сестра позаботилась о том, чтобы из здания вынесли все вещи, к которым хотя бы один раз притрагивался его бывший хозяин. В частности, она вынесла портрет XIX века, на котором был изображен бывший президент США Эндрю Джексон, и заменила его на портрет последовавшего позже за ним Франклина Делано Рузвельта.

Единственное, с чем она не смогла справиться, так это со старинным рабочим столом, за которым работают все президенты США уже многие десятилетия. Валери хотела заменить его на стол того же Рузвельта, но поскольку тот ей не разрешили изъять для этого из фамильного дома бывшего главы США в Гайд-парке, ей пришлось оставить на месте стол Трампа. В этом случае ее успокоила мысль, что за ним уже работали до него Джон Кеннеди и Барак Обама.

Валери Байден Оуэнс также признается в мемуарах, которые вышли в свет на этой неделе, что считает Дональда Трампа сродни сатане.

В этот же день сообщалось, что с Джо Байден произошел очередной конфуз в завершении нового выступления главы Белого дома. Окончив речь, он почему-то повернулся назад и захотел пожать руку якобы стоящим за ним людям, но там никого не оказалось, потому глава страны буквально «пожал руку» воздуху. За эту оплошность в палате представителей 79-летнему лидеру даже призвали объявить импичмент.

До этого 13 апреля Байден также попал в неловкую ситуацию на глазах у публики, когда на него нагадила птица во время выступления в штате Айова. Заметив грязь на своем костюме, глава страны предпочел сделать вид, что ничего не произошло.

После того, как Джо Байден также регулярно начал допускать оговорки в своей речи, 6 апреля бывший врач Белого дома, член палаты представителей Республиканской партии Ронни Джексон заявил, что когнитивные способности Байдена ухудшились до такой степени, что представляют «проблему национальной безопасности».

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