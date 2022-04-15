Жена Медведчука заявила о намерении Киева выбить показания из него

Телеведущая Оксана Марченко, супруга задержанного на Украине главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, заявила, что киевские власти планируют использовать в отношении мужчины запрещенные методы с целью получения показаний.

Так, соответствующее заявление сделал советник главы украинского МВД Вадим Денисенко. По словам Марченко, он поручил максимально быстро провести судебный процесс и выбить из политика определенные показания.

Женщина подчеркнула, что местонахождение ее супруга в настоящее время неизвестно️. Она предполагает, что в отношении Медведчука применяются пытки. Так, на обнародованным фото и видео на теле мужчины видны гематомы.

«Я обращаюсь ко всем, кто меня слышит, кто сможет это прочесть: я взываю за помощью в установлении местонахождения моего мужа, за помощью медицинского надзора. Я обращаюсь к журналистам, чтобы они попробовали отыскать моего мужа», — заявила она на пресс-конференции 15 апреля.

Марченко указала, что ей продолжают поступать угрозы расправой.

Также она подчеркнула, что президент Украины Владимир Зеленский никак не отреагировал на ее обращение с требованием освободить политика.

Накануне председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко дала поручение подготовить обращение в комитет межпарламентского союза по правам человека в связи с задержанием Медведчука. По ее словам, налицо преследование за политические взгляды, борьба с инакомыслием и грубейшее попрание основ демократии и парламентаризма.

14 апреля экс-премьер Украины Николай Азаров предположил, что главу политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» на Украине не убьют, но он подвергается пыткам.

О задержании политика 12 апреля сообщил президент Украины Владимир Зеленский: он разместил в своем Telegram-канале фотографию похожего на Медведчука мужчины, данные подтвердила Служба безопасности Украины (СБУ). Украинский лидер предложил России обменять политика на пленных военных ВСУ.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин 13 апреля поручил проверить правомерность действий украинских властей в отношении Медведчука и в связи с выдвигаемыми требованиями о его обмене на украинских военнопленных.

В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Медведчук не является гражданином РФ и Кремль не знает, хочет ли сам политик какого-то участия России в разрешении этой ситуации. Песков уточнил, что глава политсовета партии ОПЗЖ никогда не имел закулисных отношений с РФ.

В отношении задержанного политика на Украине возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о госизмене. Суд отправил его под домашний арест. 27 февраля появилась информация о том, что политик сбежал из-под ареста. Позже его адвокат опровергла эту информацию, сообщив, что политик был эвакуирован в безопасное место в Киеве из-за угроз в его адрес со стороны радикальных националистических группировок.