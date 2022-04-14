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Матвиенко намерена обратиться в комитет по правам человека по вопросу Медведчука

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко дала поручение подготовить обращение в комитет межпарламентского союза по правам человека в отношении главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом она сообщила 14 апреля в Telegram.

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Документ, по словам председателя СФ, будет направлен на имя генерального секретаря организации в ближайшее время.

«Тревожно за коллегу-парламентария Виктора Медведчука. Не только за его здоровье, но и за его жизнь. В наручниках — не просто гражданин, выражающий свою позицию, а действующий депутат, лидер партии. Популярный политик, с самого начала открыто выступавший за мир в Донбассе. Человек, активно помогавший решать гуманитарные вопросы, организовывавший обмен задержанными», — говорится в публикации.

Матвиенко считает, что налицо преследование за политические взгляды, борьба с инакомыслием и грубейшее попрание основ демократии и парламентаризма. Она также уверена, что ситуация с Медведчуком требует привлечения внимания международных институтов и организаций.

Ранее в этот день экс-премьер Украины Николай Азаров предположил, что главу политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» на Украине не убьют, но он подвергается пыткам.

Также 14 апреля украинский суд арестовал квартиры, дома, автомобили и другое имущество главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и его жены Оксаны Марченко на Украине.

О задержании политика 12 апреля сообщил президент Украины Владимир Зеленский: он разместил в своем Telegram-канале фотографию похожего на Медведчука мужчины, данные подтвердила Служба безопасности Украины (СБУ). Украинский лидер предложил России обменять политика на пленных вооруженных сил Украины (ВСУ).

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин 13 апреля поручил проверить правомерность действий украинских властей в отношении Медведчука и в связи с выдвигаемыми требованиями о его обмене на украинских военнопленных.

В свою очередь, заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин обвинил власти Украины в том, что они занимаются торговлей собственными гражданами. Также он добавил, что российской стороне не очень ясно, какова природа этого обмена.

В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Медведчук не является гражданином РФ и Кремль не знает, хочет ли сам политик какого-то участия России в разрешении этой ситуации. Песков уточнил, что глава политсовета партии ОПЗЖ никогда не имел закулисных отношений с РФ.

В отношении Медведчука на Украине возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о госизмене. Суд отправил его под домашний арест. 27 февраля появилась информация о том, что политик сбежал из-под ареста. Позже его адвокат опровергла эту информацию, сообщив, что политик был эвакуирован в безопасное место в Киеве из-за угроз в его адрес со стороны радикальных националистических группировок.

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