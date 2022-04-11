Global Times оценило число неестественных смертей из-за санкций США

Число неестественных смертей из-за санкций США со времен Второй мировой войны превысило общее число погибших во всех войнах за тот же период. Такие данные приводит китайское издание Global Times.

«Данные показывают, что со времен Второй мировой войны количество неестественных смертей иностранных граждан из-за санкций США превысило общее число погибших во всех войнах за тот же период. Сейчас все больше и больше стран не желают подчиняться политике принуждения США», — пишет автор статьи.

По мнению публициста, кризис на Украине показывает желание Вашингтона повесить ярлыки на страны, которые настаивают на суверенной внешней политике. Так, Белый дом пытается оказывать давление на Китай, Индию и другие страны с независимой позицией в отношении России.

8 апреля президент США Джо Байден подписал законопроект конгресса США, который приостанавливает нормальные торговые отношения с Россией и Белоруссией.

Согласно новому закону, Вашингтон будет уполномочен ввести более высокие пошлины на импорт из этих двух стран, чем для других государств — членов Всемирной торговой организации. Положение будет действовать до начала 2024 года, но также предусмотрена возможность его отмены при подходящих обстоятельствах.

6 апреля Байден заявил, что один год американских санкций против России способен свести на нет достижения российской экономики за последние 15 лет.

5 апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала, что США хотят реализовать такие условия, чтобы Россия оказалась перед выбором между дефолтом или использованием оставшихся в государстве валютных ресурсов.

Санкции против России были введены рядом стран после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Несколькими днями ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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