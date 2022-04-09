США расширили ограничительные меры в отношении России и Белоруссии

Президент США Джо Байден подписал одобренный американским конгрессом законопроект о приостановке нормальных торговых отношений с Россией и Белоруссией, о чем стало известно в пятницу, 8 апреля.

Кроме того, американский лидер одобрил инициативу о запрете на импорт российских энергоносителей, сообщает пресс-служба Белого дома.

Отмечается, что на импорт из РФ и Белоруссии американская администрация сможет наложить более высокие пошлины, чем для остальных стран — членов Всемирной торговой организации (ВТО). Эти ограничения будут действовать до 1 января 2024 года, но могут быть сняты.

Ранее, 7 апреля, официальный представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что Байден подпишет законопроект. Ранее в этот день сенат конгресса США проголосовал за его одобрение. В марте документ уже подписал американский лидер и одобрила палата представителей конгресса США, поэтому новый документ можно считать просто кодификацией.

8 марта Байден заявил, что США вводят запрет на весь импорт газа и нефти из России. При этом он признал, что последствия от таких санкций ударят и по самим Штатам.

Санкции стран Запада последовали в ответ на проводимую РФ операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин заявил 24 февраля.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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