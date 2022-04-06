Байден заявил о влиянии американских санкций на российскую экономику

Президент США Джо Байден 6 апреля заявил, что один год американских санкций против России способен свести на нет достижения российской экономики за последние 15 лет.

«За один год наши санкции в состоянии свести на нет достижения российской экономики за последние 15 лет», — сказал он на встрече с представителями профсоюзов, выступление транслирует Белый дом.

Кроме того, Байден отметил, что Соединенные Штаты собираются «задушить возможность российской экономики развиваться на грядущие годы», пишет RT.

Ранее в этот день США ввели в отношении Сбербанка и Альфа-банка блокирующие санкции. Они предусматривают заморозку активов в Штатах, а также запрет американским гражданам проводить какие-либо операции с банком.

В пресс-службе Сбербанка сообщили, что введенные санкции не окажут существенного влияния на работу банка и никак не отразятся на обслуживании россиян, поскольку система уже адаптировалась к ранее введенным ограничениям.

Кроме того, Соединенные Штаты вводят запрет на новые инвестиции в экономику России. Представитель американской администрации отметил, что «России теперь придется искать новые источники для долларов за пределами США и искать новый маршрут платежей, кроме американских банков, чтобы избежать дефолта».

28 февраля минфин США запретил осуществлять операции с ЦБ РФ, Минфином и Фондом национального благосостояния. 24 февраля Вашингтон наложил санкции на ряд российских компаний с госучастием или важных для экономики организаций и еще на «две компании с преобладанием частного капитала». В перечень попали Газпромбанк, Альфа-банк, Сбербанк, банк «Открытие», Совкомбанк, ВТБ, Россельхозбанк, Московский кредитный банк (МКБ) и Новикомбанк. Затем санкции против российских банков ввели и другие страны.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».