В США заявили о желании поставить Россию перед сложным выбором

США хотят реализовать такие условия, чтобы Россия оказалась перед выбором между дефолтом или использованием оставшихся в государстве валютных ресурсов. Об этом во вторник, 5 апреля, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Россия не имеет неограниченных ресурсов, особенно сейчас, учитывая те калечащие санкции, которые были введены нами в действие. Москве придется выбирать между истощением оставшихся ценных долларовых резервов или объявлением дефолта», — подчеркнула она на брифинге, трансляция которого опубликована на YouTube-канале Белого дома.

Кроме этого, Псаки сообщила, что 6 апреля США намерены объявить о новых санкциях против РФ. При этом она признала, что Вашингтон не считает возможным исключить Россию из состава Совбеза ООН, чего ранее требовал президент Украины Владимир Зеленский.

Накануне Reuters со ссылкой на источник сообщило, что министерство финансов США намерено запретить проведение долларовых платежей по суверенному долгу России в американских банках. Указывалось, что последние выплаты купонов по суверенным облигациям не получили разрешения минфина США на обработку банком-корреспондентом JPMorgan. Выплаты должны были быть произведены по облигациям с погашением в 2022 и 2042 годах.

Ряд западных государств начал вводить санкции против РФ в ответ на проводимую с 24 февраля страной операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик к Москве с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей ДНР и ЛНР, которые отказались признавать итоги государственного переворота, с 2014 года.

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