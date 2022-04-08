Зеленский призвал ввести против России санкционный «коктейль Молотова»

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Европу применить против России санкционный «коктейль Молотова». С соответствующим заявлением он выступил перед парламентом Финляндии 8 апреля.

«Нам нужно оружие, которое есть у ваших партнеров по Евросоюзу, нам нужны по-настоящему действенные мощные санкции против РФ и такой санкционный коктейль, который запомнится как «коктейль Молотова», — сказал президент Украины.

По мнению Зеленского, антироссийские санкции должны включать введение нефтяного эмбарго, отключение банков России от международной финансовой системы, а также массовый выход компаний с российского рынка.

Ранее в этот день Евросоюз (ЕС) принял пятый блок санкций против России. Ограничения предусматривают заморозку активов ряда российских банков, запрет на импорт угля из России, эмбарго на поставку вооружения в Россию, запрет на экспорт в Россию и запрет на перевозки грузов транспортом России и Белоруссии за исключением медицинских препаратов и продовольствия.

Кроме того, ЕС расширил санкционный список в отношении России и Белоруссии. В перечень попали 217 физических и 18 юридических лиц, теперь в списке 1091 человек.

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что против России ведется экономическая война. Так, против РФ введено более 6 тыс. санкций, это беспрецедентное количество ограничений против одного государства.

Вводимые меры, как убежден Мишустин, направлены на нанесение удара по уровню жизни граждан, ограничение экономического развития России и изоляцию ее от мира, а также создание социальной напряженности. Глава кабмина заверил, что правительство совместно с Госдумой будет оперативно вырабатывать меры поддержки граждан и экономики.

6 апреля депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли выступила против антироссийских санкций, назвав такую политику безумием. По ее словам, из-за санкций граждане ЕС сталкиваются с катастрофической инфляцией, стремительным ростом цен на энергию и историческим снижением уровня жизни.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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