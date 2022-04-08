Прямой эфир
Авто
Дружественные страны поставят АвтоВАЗу недостающие компоненты
Мир
Россия вышлет 45 польских дипломатов в качестве ответной меры
Экономика
В АКОРТ заявили о снижении цен на бытовую технику и электронику
Мир
МИД РФ объявил о высылке из страны двух болгарских дипломатов
Армия
Минобороны РФ обвинило Киев во вбросе на фоне удара по Краматорску
Экономика
ОАК ожидает первый полет SSJ-100 с российскими двигателями в начале 2023 года
Общество
Владимира Жириновского похоронили на Новодевичьем кладбище
Политика
Посол Польши прибыл в МИД России
Мир
Премьер Словакии подтвердил передачу Киеву системы С-300
Спорт
Украинские шахматистки Музычук не подписали петицию по исключению России из FIDE
Экономика
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 72 рублей впервые с ноября
Сюжет:

Зеленский призвал ввести против России санкционный «коктейль Молотова»

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Европу применить против России санкционный «коктейль Молотова». С соответствующим заявлением он выступил перед парламентом Финляндии 8 апреля.

Скачок давления: как санкции повлияют на россиян
Что изменится в ближайшее время в жизни рядовых граждан

«Нам нужно оружие, которое есть у ваших партнеров по Евросоюзу, нам нужны по-настоящему действенные мощные санкции против РФ и такой санкционный коктейль, который запомнится как «коктейль Молотова», — сказал президент Украины.

По мнению Зеленского, антироссийские санкции должны включать введение нефтяного эмбарго, отключение банков России от международной финансовой системы, а также массовый выход компаний с российского рынка.

Ранее в этот день Евросоюз (ЕС) принял пятый блок санкций против России. Ограничения предусматривают заморозку активов ряда российских банков, запрет на импорт угля из России, эмбарго на поставку вооружения в Россию, запрет на экспорт в Россию и запрет на перевозки грузов транспортом России и Белоруссии за исключением медицинских препаратов и продовольствия.

Кроме того, ЕС расширил санкционный список в отношении России и Белоруссии. В перечень попали 217 физических и 18 юридических лиц, теперь в списке 1091 человек.

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что против России ведется экономическая война. Так, против РФ введено более 6 тыс. санкций, это беспрецедентное количество ограничений против одного государства.

Вводимые меры, как убежден Мишустин, направлены на нанесение удара по уровню жизни граждан, ограничение экономического развития России и изоляцию ее от мира, а также создание социальной напряженности. Глава кабмина заверил, что правительство совместно с Госдумой будет оперативно вырабатывать меры поддержки граждан и экономики.

6 апреля депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли выступила против антироссийских санкций, назвав такую политику безумием. По ее словам, из-за санкций граждане ЕС сталкиваются с катастрофической инфляцией, стремительным ростом цен на энергию и историческим снижением уровня жизни.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022