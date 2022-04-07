Мишустин заявил о ведущейся против России экономической войне

Против России ведется экономическая война, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления 7 апреля с отчетом правительства в Госдуме.

«И от нашего с вами конструктивного взаимодействия зависит, как быстро мы сможем адаптировать экономику к новым реалиям и вернуть ее к поступательному развитию», — подчеркнул он.

По словам Мишустина, после выборов в Госдуму состав нижней палаты российского парламент обновился, со многими он встречается в этом формате впервые.

«И сегодня перед правительством и парламентом стоят, без всякого преувеличения, исторические вызовы и задачи», — продолжил он.

Как отметил глава кабмина, граждане хотят знать, какие меры принимают власти для преодоления экономических рисков.

Как отмечает «Газета.Ru», 6 апреля Вашингтон объявил о введении полных блокирующих санкций в отношении еще двух российских банков и запрет на новые инвестиции в экономику России в связи с ситуацией на Украине.

5 апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США хотят реализовать такие условия, чтобы Россия оказалась перед выбором между дефолтом или использованием оставшихся в государстве валютных ресурсов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия ответит на новые антироссийские санкции.

Санкции против России были введены, после того как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения Донбасса.

За несколько дней до этого ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. Российский лидер 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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