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В Кремле прокомментировали новые антироссийские санкции США

Песков: новые санкции США против России продолжают оголтелую линию Запада
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Россия будет отвечать на новые антироссийские санкции Запада. Об этом в четверг, 7 апреля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Во-первых, сами по себе эти санкции — это продолжение такой оголтелой совершенно линии на введение разных рестрикций. <…> Вряд ли подобные шаги, подобные подходы нуждаются в какой-то оценке. Это то, что трудно поддается пониманию и объяснению», — заявил журналистам Песков.

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Пресс-секретарь добавил, что Россия ответит на новые антироссийские санкции Запада.

Накануне минфин Соединенных Штатов внес в санкционный список премьер-министра РФ Михаила Мишустина и заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Также в перечень попали руководитель Федеральной таможенной службы РФ Владимир Булавин, мэр Москвы Сергей Собянин, глава администрации Кремля Антон Вайно и другие государственные деятели.

24 марта США объявили о расширении санкционных списков. Ограничения распространились на бизнесменов и банкиров. В их числе — глава Сбербанка Герман Греф. В санкционный список также вошли 328 депутатов Госдумы.

15 марта министерство финансов США ввело новые санкции в отношении 15 физических лиц России и Белоруссии, включая представителей военного руководства РФ.

Санкции против России были введены после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения Донбасса.

За несколько дней до этого ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. Российский лидер 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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