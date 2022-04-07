Мишустин выступил в ГД с отчетом о работе правительства в 2021 году. Главное

Результаты работы правительства в 2021 году заложили необходимый запас прочности российской экономики, против которой в настоящее время развязана настоящая война. Об этом 7 апреля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе кабинета министров.

Правительство поддержит граждан и экономику

Правительство совместно с Государственной думой будет оперативно вырабатывать меры поддержки граждан и экономики, заверил Мишустин. По его словам, эффективность подготовки антикризисных мероприятий резко повысилась в условиях пандемии коронавируса от идеи до реализации закона.

В 2021 году подготовлены решения по обновлению нацпроектов и госпрограмм. Главная задача состояла в спасении жизни и здоровья людей. Также власти сохраняли рабочие места и доходы граждан, поддерживали бизнес, указал премьер.

В 2021 году отмечен уверенный рост экономики

По итогам прошедших 12 месяцев объем ВВП увеличился на 4,7%, а основной вклад в экономический рост внесли промышленность и торговля. Обрабатывающий сектор прибавил 5%. В том числе на 10% выросло машиностроительное производство, на 30% — грузовых автомобилей, рассказал премьер.

Обновлен рекорд российского несырьевого неэнергетического экспорта, который увеличился на 37% — до $193 млрд.

Создана база для роста качества медпомощи

Власти РФ в 2021 году отремонтировали свыше тысячи поликлиник, закуплено более 37 тыс. единиц медоборудования.

«В регионах появилось свыше 1624 новых машин скорой помощи. В минувшем году было построено и заменено почти 3 тыс. ФАПов, фельдшерских пунктов, врачебных амбулаторий и поликлинических подразделений для 8 млн сельских жителей», — сказал глава правительства.

Кабмином внесен в Госдуму и принят законопроект о создании федерального регистра доноров костного мозга, что ускорит поиск доноров.

Власти усилили соцподдержку

В 2021 году 43 млн пенсионеров получили единовременные выплаты по 10 тыс. рублей, адресная помощь оказана семьям с детьми, работала программа детского кешбэка на отдых. Получили выплаты и семьи с детьми от 3 до 7 лет.

Оплата больничного по уходу за ребенком теперь составляет 100% от среднего заработка.

В 2021 году были открыты 324 детских сада для 50 тыс. ребят. Начата программа капитального ремонта школ, закуплено более 4 тыс. автобусов, чтобы дети могли добираться до школ.

За прошедший год 4,2 млн семей улучшили свои жилищные условия, введено в эксплуатацию почти 92,6 млн кв. м, 132 тыс. человек смогли

переехать из старых, непригодных для жизни домов. На это было выделено дополнительно более 164 млрд рублей.

Также властями принят широкий комплекс антикризисных мер — в частности, с апреля перезапущена льготная ипотека на новостройки. Максимальный размер кредита увеличен с 3 млн до 12 млн рублей на покупку новостроек в Москве и Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях.

О строительстве дорог

За 2021 год более 160 млн кв. м дорожного полотна было приведено в нормативное состояние, это рекордное количество за всю историю страны, сообщил премьер-министр.

Выполнить такие объемы удалось за счет опережающего финансирования и гибкого управления капитальными вложениями.

«В целом за год на опережающее финансирование магистралей мы выделили почти 425 млрд рублей», — уточнил он.

В 2022 году начнется полномасштабное строительство трассы М-12 Москва–Казань до Екатеринбурга. Также рассматривается возможность поэтапного запуска первых участков трассы Москва–Казань в текущем и следующем годах.

Правительство рассматривает продление трассы М-12 Москва–Казань–Екатеринбург до Новосибирска с возможным выходом на Монголию и Китай.

Успехи в судостроении и авиапромышленности

В России завершено строительство первого серийного атомного ледокола нового проекта, получившего название «Сибирь», продолжается строительство трех таких судов.

220,6 млрд рублей выделено на развитие авиапромышленности.

Освоено производство импортозамещенных материалов для крыла российского самолета МС-21. В декабре прошлого года лайнер с отечественным композитным крылом впервые поднялся в небо. В течение двух-трех лет авиапром планирует завершить работу по полному импортозамещению узлов и агрегатов МС-21.

Для стимулирования запуска собственного производства комплектующих для ключевых отраслей введена в действие программа специальных грантов. В течение трех лет на эти цели направят не менее 3,6 млрд рублей.

Также правительство предоставит субсидии аэропортам и авиакомпаниям на частичную компенсацию операционных расходов. В том числе перевозчикам, средства пойдут на оплату труда и социальные отчисления. Для этого выделяется 100 млрд рублей.

Кроме того, авиакомпаниям будут компенсированы издержки, связанные с возвратом пассажирам стоимости билетов по маршрутам, которые были отменены из-за внешних ограничений, отметил глава правительства.

Развитие Дальнего Востока и Арктики

«За прошедший год инвесторы, получившие льготы и преференции, вложили в экономику таких территорий почти 700 млрд рублей, а это более 20 тыс. рабочих мест», — сказал он.

Предприниматели могут воспользоваться новым специальным налоговым режимом.

Также на продолжение программы льготных перелетов в Москву, Санкт-Петербург и Крым выделено 5,5 млрд рублей, работает «Дальневосточная ипотека».

Приоритеты 2022 года

В настоящее время приоритетом работы правительства России стало снижение эффекта объявленных против РФ санкций. Всего Западом введено более 6 тыс. рестрикций, заморожены активы страны, давление оказывается на глобальные компании, инвестировавшие в Россию миллиарды долларов.

«И от нашего с вами конструктивного взаимодействия зависит, как быстро мы сможем адаптировать экономику к новым реалиям и вернуть ее к поступательному развитию», — отметил он.

Подобные санкции не применялись даже в самые мрачные годы холодной войны, указал Мишустин.

Наносится удар по экономическим, социальным проектам, уровню жизни граждан. Однако платежи внутри страны идут без перебоев, стабилизировались фондовый рынок и курс рубля, добавил он.

«Те, кто нанес удар, считали, что нас сломают. Но экономика устояла. Мы выстояли», — подчеркнул премьер.

Продолжится развитие соцпомощи

С мая и до конца года будет выплачено пособие семьям, в которых воспитываются дети от 8 до 16 лет. Его получат родители более 5 млн детей, добавил Мишустин.

Власти расширяют возможности пройти переобучение. Будут запущены курсы для более чем 200 тыс. человек, а также проиндексированы все социальные выплаты, пособия и пенсии, власти увеличат прожиточный минимум и зарплаты бюджетников.

Как добавил Мишустин, правительство РФ внесло в Госдуму пакет законопроектов, который предусматривает создание нового механизма определения нуждающихся в поддержке государства россиян.

Защита интересов российских потребителей

Как напомнил председатель правительства, введен запрет на экспорт зерновых (до 30 июня) и сахара (до 31 августа), некоторых масличных и продуктов их переработки.

Ситуация с ценами на продовольствие постоянно мониторится. Чтобы не допустить роста стоимости хлебобулочных изделий, кабмин увеличил субсидирование предприятий хлебопекарной промышленности (выделено 2,5 млрд рублей).

«И сейчас главное — максимально расширить предложение. Чем больше будет товаров, тем меньше давление на цены», — добавил глава правительства.

Уже в ближайшие годы сельское хозяйство и смежные обеспечивающие отрасли должны выйти на темпы роста выше 3% в год, увеличить выпуск продукции, которую еще вчера вынуждены были закупать за границей, добавил Мишустин.

Россия поддержит инвесторов, которые хотят развивать в РФ свой бизнес, продолжит укрепление взаимодействия с партнерами по Евразийскому экономическому союзу и усилит развитие Союзного государства с Белоруссией.

«Главным ответом на антироссийские санкции станут результаты наших с вами общих усилий: рабочие места, свободное развитие своего дела и промышленная независимость нашей экономики. Общий успех страны — через успех каждого человека», — заключил Мишустин.