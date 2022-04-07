Мишустин заявил о беспрецедентном количестве санкций против России

Более 6 тыс. санкций введено против РФ, это беспрецедентное количество ограничений против одного государства. 7 апреля об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства.

«Новые санкции, которые последовали уже в этом году, носят беспрецедентный масштаб. Количество ограничений превосходит когда-либо вводимые в отношении любой другой страны. Всего их уже свыше шести тысяч. Это индивидуальные и секторальные санкции против страны, но главное — они направлены против всех граждан», — пояснил премьер.

По словам министра, цель ограничений – отбросить страну на годы, десятилетия назад, отрезать от мира. Заставить Россию отказаться от перспективных экономических и социальных проектов, а также нанести удар по уровню жизни граждан. Мишустин отметил: делается все возможное, чтобы разогнать инфляцию, создать дефицит потребительских товаров и социальную напряженность. Он обратил внимание также и на желание западных стран, наложивших рестрикции, создать панику и нанести удар «по каждому человеку».

«Авторы этой стратегии рассчитывали, что санкционный шторм за несколько дней разрушит нашу экономику. Их сценарий не сбылся. Вряд ли какое-либо другое государство, кроме России, с этим бы справилось. Мы же — выстояли», — заключил премьер-министр, обращая внимание на то, что ситуация сейчас «сложная, но рабочая».

Помимо этого, Мишустин подчеркнул, что сегодня перед правительством и парламентом стоят «без всякого преувеличения исторические вызовы и задачи», а против РФ развязана «самая настоящая экономическая война».

В этот же день, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что антироссийские санкции трудно поддаются пониманию и объяснению, однако добавил, что РФ ответит на новые рестрикции Запада.

Ряд стран, вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую ею с 24 февраля военную операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к Москве с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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