В МО отметили соблюдение Россией международного права в отношении военнопленных

Россия создала условия по обращению с украинскими военнопленными, которые полностью соответствуют всем требованиям Женевской конвенции. Об этом 6 апреля заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Со всеми пленными обращаются в соответствии с нормами международного гуманитарного права. Они содержатся в достойных условиях, обеспечиваются трехразовым питанием, им оказывается своевременная и квалифицированная медицинская помощь. К ним не применяется насилие или психологическое давление. Каждому предоставляется возможность связаться с родственниками», — пояснил руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию на Украине.

Кроме того, для находящихся в плену украинских военных организовано взаимодействие с Международным Комитетом Красного Креста. Россия передает карточки-извещения на всех задержанных граждан Украины и обеспечивает доступ к военнопленным на территории РФ для представителей СМИ и международных организаций.

В свою очередь украинская сторона, отметил Мизинцев, проявляет непоследовательность и безразличие к судьбам граждан своей страны. Киевские власти на протяжении долгого времени срывают обмен военнопленными даже на предварительно согласованных условиях.

«Список, заявленных к обмену, в количестве 251 военнослужащего, в течение суток неоднократно уточнялся, количество военнопленных неоднократно сокращалось, согласованный на последнем этапе список в количестве только 38 военнослужащих, сегодня с утра, украинской стороной, без объяснения причин также отвергнут», — заявил генерал-полковник.

Накануне заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло призвала Россию и Украину в обращении с военнопленными руководствоваться гуманитарным правом.

Ранее в этот же день председатель Следственного комитета Российской Федерации (СК РФ) Александр Бастрыкин поручил следователям возбудить уголовное дело по факту убийства войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) находящихся в плену российских военнослужащих. По официальной версии СК РФ, у одного из погибших военных были связаны руки за спиной. Это свидетельствует о том, что на момент убийства мужчина был в качестве пленного. В результате видеозапись зафиксировала нарушение со стороны украинских военных Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

5 апреля экс-заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе предложил донести информацию об издевательствах ВСУ над российскими военнопленными до всего мира, в частности до международной организации «Красный Крест».

В конце марта в интернете появились видеоролики, на которых, предположительно, показано, как солдаты ВСУ жестоко обращаются с пленными ВС РФ. Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер призвала провести расследование по факту издевательств.

Россия проводит специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса с 24 февраля. Как уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.