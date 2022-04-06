Прямой эфир
Мир
В Минобороны заявили о срыве украинской стороной обмена военнопленными
Общество
Сенатор назвала смерть Жириновского концом целой политической эпохи
Мир
Захарова назвала провокацию в Буче преступлением украинских властей
Мир
Финский ж/д оператор VR заявил о намерении прекратить грузовое сообщение с РФ
Общество
Утвержден новый порядок назначения инвалидности в России
Мир
Орбан заявил о неминуемой расплате за антироссийские санкции
Мир
Блинкен пообещал Украине поставить по десять ПТРК на каждый российский танк
Мир
Орбан и Путин обсудили по телефону оплату российского газа за рубли
Мир
Генассамблея ООН рассмотрит отстранение России от участия в СПЧ
Общество
Аксенов выразил соболезнования в связи со смертью Жириновского
Мир
Спецназ Росгвардии захватил боевую технику и оружие ВСУ под Харьковом
Сюжет:

В МО отметили соблюдение Россией международного права в отношении военнопленных

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия создала условия по обращению с украинскими военнопленными, которые полностью соответствуют всем требованиям Женевской конвенции. Об этом 6 апреля заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Спецоперация в Донбассе 6 апреля. Текстовая трансляция
Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»

«Со всеми пленными обращаются в соответствии с нормами международного гуманитарного права. Они содержатся в достойных условиях, обеспечиваются трехразовым питанием, им оказывается своевременная и квалифицированная медицинская помощь. К ним не применяется насилие или психологическое давление. Каждому предоставляется возможность связаться с родственниками», — пояснил руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию на Украине.

Кроме того, для находящихся в плену украинских военных организовано взаимодействие с Международным Комитетом Красного Креста. Россия передает карточки-извещения на всех задержанных граждан Украины и обеспечивает доступ к военнопленным на территории РФ для представителей СМИ и международных организаций.

В свою очередь украинская сторона, отметил Мизинцев, проявляет непоследовательность и безразличие к судьбам граждан своей страны. Киевские власти на протяжении долгого времени срывают обмен военнопленными даже на предварительно согласованных условиях.

«Список, заявленных к обмену, в количестве 251 военнослужащего, в течение суток неоднократно уточнялся, количество военнопленных неоднократно сокращалось, согласованный на последнем этапе список в количестве только 38 военнослужащих, сегодня с утра, украинской стороной, без объяснения причин также отвергнут», — заявил генерал-полковник.

Накануне заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло призвала Россию и Украину в обращении с военнопленными руководствоваться гуманитарным правом.

Ранее в этот же день председатель Следственного комитета Российской Федерации (СК РФ) Александр Бастрыкин поручил следователям возбудить уголовное дело по факту убийства войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) находящихся в плену российских военнослужащих. По официальной версии СК РФ, у одного из погибших военных были связаны руки за спиной. Это свидетельствует о том, что на момент убийства мужчина был в качестве пленного. В результате видеозапись зафиксировала нарушение со стороны украинских военных Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

5 апреля экс-заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе предложил донести информацию об издевательствах ВСУ над российскими военнопленными до всего мира, в частности до международной организации «Красный Крест».

В конце марта в интернете появились видеоролики, на которых, предположительно, показано, как солдаты ВСУ жестоко обращаются с пленными ВС РФ. Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер призвала провести расследование по факту издевательств.

Россия проводит специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса с 24 февраля. Как уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022