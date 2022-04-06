Сенатор назвала смерть Жириновского концом целой политической эпохи

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди в среду, 6 апреля, заявила «Известиям», что новость о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского застала ее врасплох.

Сенатор отметила, что с уходом парламентария закончилась целая политическая эпоха в истории России.

«Солидный политический деятель. Можно принимать или не принимать ряд его высказываний, но то, что он уникален, харизматичен и неповторим — это совершенно однозначно. Царствие небесное. И я уверена, что Жириновского второго в России уже не будет», — заключила она.

О смерти Жириновского ранее в этот день сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Депутаты почтили память политика минутой молчания.

Президент России Владимир Путин, выражая соболезнования в связи с кончиной лидера ЛДПР, назвал Жириновского опытным политиком, энергичным, открытым к общению человеком, ярким оратором и полемистом.

В Минздраве отметили, что врачи до последнего боролись за жизнь лидера ЛДПР. В министерстве выразили соболезнования близким и коллегам политика.

Как отметил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, память о лидере ЛДПР будет увековечена в названии общественных мест российской столицы. Политика похоронят на Троекуровском кладбище.

По данным «Известий», за пару дней до смерти в состоянии Жириновского росла отрицательная динамика, у него поднялась температура. Политик был на ИВЛ, врачи продолжали антибактериальную терапию. Фиксировалась отечность нижних конечностей, врачи пытались найти очаг бактерий, однако сделать это не удавалось.

2 февраля лидера ЛДПР доставили в Центральную клиническую больницу в Москве с коронавирусом. Тогда у него выявили обширное поражение легких — 75%. Пациент был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, врачи периодически вводили его в медикаментозный сон.