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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Жириновского

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом 6 апреля сообщает пресс-служба Кремля.

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Российский лидер назвал умершего опытным политиком, энергичным, открытым к общению человеком, ярким оратором и полемистом.

«Основатель и бессменный лидер одной из старейших политических партий страны, он многое сделал для становления и развития российского парламентаризма, отечественного законодательства, искренне стремился внести вклад в решение важнейших общенациональных задач. И всегда, в любой аудитории, в самых острых дискуссиях отстаивал патриотическую позицию, интересы России», — приводит пресс-служба Кремля слова Путина.

О смерти Жириновского 6 апреля сообщил спикер Госдумы Владимир Володин. Депутаты почтили память политика минутой молчания.

В Минздраве отметили, что врачи до последнего боролись за жизнь лидера ЛДПР. В министерстве выразили соболезнования близким и коллегам политика.

В ЛДПР уход политика из жизни назвали ударом для всей России. Представители политсилы охарактеризовали Жириновского как великого человека, вписавшего себя в историю России и мира.

По данным «Известий», за пару дней до смерти в состоянии Жириновского росла отрицательная динамика, у него поднялась температура. Политик был на ИВЛ, ему продолжали оказывать антибактериальную терапию. Фиксировалась отечность нижних конечностей, врачи пытались найти очаг воспаления, но не получалось.

2 февраля лидера ЛДПР госпитализировали в Центральную клиническую больницу в Москве с коронавирусом. Тогда у него выявили обширное поражение легких — 75%. Пациент был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, врачи периодически вводили его в медикаментозный сон.

16 марта сообщалось об улучшении в состоянии здоровья лидера ЛДПР — политик мог продолжительное время обходиться без аппарата искусственного дыхания. Однако 20 марта источник «Известий» заявил, что состояние лидера ЛДПР ухудшилось в связи с чем было принято решение об очередном введении пациента в состояние медикаментозной комы.

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