В ЛДПР назвали смерть Жириновского ударом для всей России

ЛДПР подтвердила данные о смерти своего лидера Владимира Жириновского. В заявлении политической силы, опубликованном 6 апреля, назвали уход политика из жизни ударом для всей России.

«Сегодня после затяжной болезни скончался председатель ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский. Это удар для всей России, для армии его сторонников», — говорится в заявлении фракции.

Как отмечается в заявлении, Жириновский был великим человеком, вписавшим себя в историю России и мира. В ЛДПР отметили, что скорбят по ушедшему из жизни политику.

О смерти Жириновского стало известно ранее 6 апреля, об этом сообщил спикер Госдумы Владимир Володин. Депутаты почтили память политика минутой молчания.

В Минздраве отметили, что врачи до последнего боролись за жизнь лидера ЛДПР. В министерстве выразили соболезнования близким и коллегам политика.

По данным «Известий», за пару дней до смерти в состоянии Жириновского росла отрицательная динамика, у него поднялась температура. Политик был на ИВЛ, врачи продолжали антибактериальную терапию. Фиксировалась отечность нижних конечностей, врачи пытались найти очаг воспаления, но не получалось.

2 февраля лидера ЛДПР доставили в Центральную клиническую больницу в Москве с коронавирусом. Тогда у него выявили обширное поражение легких — 75%. Пациент был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, врачи периодически вводили его в медикаментозный сон.

16 марта сообщалось об улучшении в состоянии здоровья лидера ЛДПР — политик мог продолжительное время обходиться без аппарата искусственного дыхания. Однако 20 марта источник «Известий» заявил, что состояние лидера ЛДПР ухудшилось, в связи с чем было принято решение об очередном введении пациента в состояние медикаментозной комы.