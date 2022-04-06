В Москве увековечат память Жириновского

Память о лидере ЛДПР Владимире Жириновском будет увековечена в названии общественных мест российской столицы. Об этом 6 апреля заявил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

Он отметил, что Жириновский был талантливым человеком, который внес огромный вклад в политическую жизнь Мосгордумы и Госдумы.

В беседе с «Газетой.Ru» Герасимов выразил сожаление в связи со смертью политика, отметив, что его будет не хватать.

«И, как только поступят к нам какие-то предложения, они наверняка поступят, тогда мы сможем понять, каким образом будет увековечена память Жириновского. То, что она будет увековечена, я не сомневаюсь», — заключил он.

О смерти Жириновского стало известно ранее в этот день. Политика похоронят на Троекуровском кладбище.

Президент России Владимир Путин, выражая соболезнования в связи с кончиной лидера ЛДПР, назвал Жириновского опытным политиком, энергичным, открытым к общению человеком, ярким оратором и полемистом.

В Минздраве указали, что врачи до последнего боролись за жизнь депутата.

2 февраля политика госпитализировали в Центральную клиническую больницу в Москве с коронавирусом. Тогда у него выявили обширное поражение легких — 75%. Пациента подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, врачи периодически вводили его в медикаментозный сон.

16 марта сообщалось об улучшении в состоянии здоровья лидера ЛДПР — политик мог продолжительное время обходиться без аппарата искусственного дыхания. Однако через несколько дней его состояние ухудшилось.