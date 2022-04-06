Прямой эфир
Общество
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Жириновского
Мир
Захарова предупредила об ответных мерах за высылку Норвегией трех дипломатов РФ
Мир
Путин и Вучич заявили о необходимости начать переговоры по газу
Экономика
В Германии признали отсутствие рычагов давления у ЕС на Москву
Общество
Жириновского похоронят на Троекуровском кладбище
Общество
Милонов призвал сократить рабочий день в России до семи часов
Мир
В МИД Китая заявили о выгоде США от санкций против России
Мир
Посольство РФ в Греции выразило протест из-за высылки дипломатов
Общество
В ЛДПР назвали смерть Жириновского ударом для всей России
Мир
В Австрии указали на сильную зависимость страны от российского газа
Мир
Американский эксперт заявил о превращении Украины в оружие против России

В Москве увековечат память Жириновского

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Память о лидере ЛДПР Владимире Жириновском будет увековечена в названии общественных мест российской столицы. Об этом 6 апреля заявил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

Сын Отечества: умер Владимир Жириновский
Лидер ЛДПР стал очередной жертвой коронавируса

Он отметил, что Жириновский был талантливым человеком, который внес огромный вклад в политическую жизнь Мосгордумы и Госдумы.

В беседе с «Газетой.Ru» Герасимов выразил сожаление в связи со смертью политика, отметив, что его будет не хватать.

«И, как только поступят к нам какие-то предложения, они наверняка поступят, тогда мы сможем понять, каким образом будет увековечена память Жириновского. То, что она будет увековечена, я не сомневаюсь», — заключил он.

О смерти Жириновского стало известно ранее в этот день. Политика похоронят на Троекуровском кладбище.

Президент России Владимир Путин, выражая соболезнования в связи с кончиной лидера ЛДПР, назвал Жириновского опытным политиком, энергичным, открытым к общению человеком, ярким оратором и полемистом.

В Минздраве указали, что врачи до последнего боролись за жизнь депутата.

2 февраля политика госпитализировали в Центральную клиническую больницу в Москве с коронавирусом. Тогда у него выявили обширное поражение легких — 75%. Пациента подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, врачи периодически вводили его в медикаментозный сон.

16 марта сообщалось об улучшении в состоянии здоровья лидера ЛДПР — политик мог продолжительное время обходиться без аппарата искусственного дыхания. Однако через несколько дней его состояние ухудшилось.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022