Жириновского похоронят на Троекуровском кладбище

Прощание с Владимиром Жириновским состоится в колонном зале Дома Союзов, похороны пройдут на Троекуровском кладбище, сообщает 6 апреля ТАСС со ссылкой на источник.

«Прощание с Владимиром Жириновским планируется в Колонном зале. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище, где покоятся родственники Владимира Жириновского», — говорится в сообщении.

О смерти Жириновского 6 апреля сообщил спикер Госдумы Владимир Володин. Депутаты почтили память политика минутой молчания.

В Минздраве отметили, что врачи до последнего боролись за жизнь лидера ЛДПР. В министерстве выразили соболезнования близким и коллегам политика.

По данным «Известий», за пару дней до смерти в состоянии Жириновского наблюдалась отрицательная динамика: была высокая температура. Политик был на ИВЛ, ему продолжали оказывать антибактериальную терапию. Фиксировалась отечность нижних конечностей, врачи пытались найти очаг бактерий, но не получалось. У него развилась полиорганная недостаточность.

25 марта появились первые слухи о смерти лидера ЛДПР. В пресс-службе Минздрава после этого оценили состояние политика как стабильное, а врачи продолжали оказывать всю необходимую помощь. Данные о кончине Жириновского опровергли и в ЛДПР, назвав это грязной провокацией, и пресс-секретарьпрезидента России Дмитрий Песков.

9 февраля в Минздраве РФ сообщили, что Жириновский находится в больнице со 2-го числа с подтвержденным «Омикрон»-штаммом коронавируса. Политика несколько раз выводили и снова вводили в состояние медикаментозного сна, чтобы дать отдохнуть организму, борющемуся с болезнью. В эти периоды он находился в сознании.

Жириновского 2 февраля госпитализировали в Центральную клиническую больницу в Москве с коронавирусом. Тогда у него выявили обширное поражение легких — 75%. Политик был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, врачи периодически вводили его в медикаментозный сон.

Владимир Жириновский — советский и российский политический деятель, председатель партии ЛДПР, депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации всех созывов, глава фракции ЛДПР в Госдуме с 21 декабря 2011 года.

12 апреля 1991 года Минюст СССР зарегистрировал основанную Жириновским и Владимиром Богачевым Либерально-демократическую партию Советского Союза, которую в 1992 году переименовали в Либерально-демократическую партию России.

С 2000 по 2011 год занимал пост заместителя председателя Госдумы. С 1996 по 2008 год — делегат Парламентской ассамблеи Совета Европы. Баллотировался на пост президента России в 1991, 1996, 2000, 2012 и 2018 годах.

В 1998 году получил степень доктора философских наук. Является заслуженным юристом России и полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

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