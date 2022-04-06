Стало известно о подготовке СБУ убийства мирных граждан под Черниговом

Украинские спецслужбы готовят несколько убийств мирных жителей Черниговской области якобы за «пособничество» российским войскам. Об этом 6 апреля сообщает «РИА Новости».

По его словам, днем 5 апреля гражданин Украины Руслан Бондаренко при общении с неустановленным местным жителем по имени Игорь, просил предоставить ему данные «трех-четырех граждан, сколько получится», которых можно застрелить.

Убийства могут быть запланированы на 6 апреля, так как именно в среду в одно из приграничных сел должна приехать группа украинских военных.

«При этом Бондаренко сообщил, что сбросит на мессенджер «критерии» или условия отбора граждан», — добавил источник.

Как он пояснил, Бондаренко работает в одном из региональных отделов СБУ. Также источник назвал личные данные и адрес проживания мужчины.

2-3 апреля украинская сторона начала распространять сообщения о большом количестве жертв в городе Буча, что якобы стало последствием деятельности армии РФ, 3 апреля. Однако, как указало тогда Минобороны РФ, российские военные покинули город еще 30 марта.

Постановочный характер фото и видеозаписей украинской стороны сразу же привлек внимание пользователей Сети. В Госдуме РФ отметили, что целью данной провокации является смещение фокуса с издевательств над российскими военнопленными на Украине. Также за день до провокации появлялись сообщения о проведении украинскими силовиками зачистки в Буче.

Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, поддержка Западом провокации в Буче по сути является участием в ней. Она подчеркнула, что произошедшая ситуация — это не просто провокация для фотографий, а преступление.

Постпред РФ при организации Василий Небензя, выступая на заседании Совбеза ООН, также сообщил, что заявления о том, что российские военные виновны в преступлениях в Буче, провокация.

В середине февраля 2022 года в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных обострилась ситуация. Власти Луганской и Донецкой народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения в Донбассе.

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