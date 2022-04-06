МИД отреагировал на заявление постпреда США по членству России в СБ ООН

Профессиональный уровень западных дипломатов упал, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 6 апреля, комментируя высказывания американского постпреда при ООН о членстве России в Совбезе.

«Я с огромным уважением отношусь к институту постпредства, уж тем более когда речь идет о постоянных членах ООН, но при этом, конечно, уровень полемики в последние годы, он удручает со стороны западного блока в пятерке постоянных членов», — сказала Захарова эфире радио Sputnik.

Дипломат указала, что наблюдается колоссальное профессиональное падание людей, которые назначаются в западных державах на такие посты. Они демонстрируют непонимание тематики, обсуждаемой по повестке СБ ООН, непонимание того, чем занимается в принципе СБ. Всё это, как указала Захарова ведет к понижению роли институтов ООН.

Накануне постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россия имеет право вето как постоянный член Совбеза ООН и изменить этот факт США не могу. Однако США могут изолировать Россию в Совбезе и сделать ее присутствие в этом органе «очень некомфортным», заверила дипломат.

В тот же день Томас-Гринфилд объявила о намерении Америки добиваться исключения России из Совета по правам человека при ООН. Из-за проводимой Россией спецоперации по защите мирного населения Донбасса Томас-Гринфилд назвала нахождение России в этом органе фарсом.

Россия 24 февраля проводит спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, это необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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