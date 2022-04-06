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Постпред США при ООН отвергла возможность исключения России из состава СБ

Томас-Гринфилд: исключить Россию из состава СБ ООН не получится
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Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд в интервью каналу MSNBC 5 апреля заявила, что исключение России из состава Совета безопасности ООН невозможно.

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Томас-Гринфилд напомнила корреспонденту канала, что Совбез был создан после Второй мировой войны участниками антигитлеровской коалиции и Россия входит в него в качестве постоянного члена как правопреемник СССР.

Россия имеет право вето как постоянный член Совбеза ООН. Изменить этот факт США не могут, отметила Томас-Гринфилд. Однако США могут изолировать Россию в Совбезе и сделать ее присутствие в этом органе «очень некомфортным», подытожил дипломат.

Тем же днем Томас-Гринфилд объявила о намерении Америки добиваться исключения России из Совета по правам человека при ООН. Из-за проводимой Россией спецоперации по защите мирного населения Донбасса Томас-Гринфилд назвала нахождение России в этом органе «фарсом».

С начала проведения специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса Россия сталкивается с дипломатическим давлением со стороны стран Запада, в том числе в вопросах взаимодействия с ООН. 4 апреля Великобритания отказала России в проведении заседания Совбеза ООН по ситуации в Буче, что постпред России при ООН Василий Небензя назвал беспрецедентным шагом.

Украинская сторона начала распространять сообщения о большом количестве жертв в Буче, что якобы стало последствием деятельности армии РФ, 3 апреля. Однако, как указало тогда Минобороны РФ, российские военные покинули город еще 30 марта.

Постановочный характер фото и видеозаписей украинской стороны сразу же привлек внимание пользователей Сети. В Госдуме РФ отметили, что целью данной провокации является смещение фокуса с издевательств над российскими военнопленными на Украине. Также за день до провокации появлялись сообщения о проведении украинскими силовиками зачистки в Буче.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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