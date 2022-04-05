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В СФ предрекли отказ Евросоюза от введения новых санкций против РФ

Сенатор Цеков: в ЕС поймут, что не могут тягаться с Россией, и прекратят вводить санкции
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Европейские санкции, вводимые против России, по сути, принимаются Евросоюзом против себя же, и чем больше будет рестрикций, тем печальнее будет складываться ситуация внутри ЕС. Такое мнение во вторник, 5 апреля, «Известиям» выразил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Политик отметил, что Россия — самодостаточная страна, а у ЕС есть определенные проблемы с энергоресурсами, в том числе с полезными ископаемыми и лесом.

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«Поэтому, я думаю, в какой-то момент они в конце концов поймут, что тягаться с Россией им, в принципе, невозможно. Я думаю, они остановятся», — уверен Цеков.

Ранее во вторник замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что пятый пакет санкций Евросоюза в отношении России будет направлен против сфер торговли, транспорта и энергетики.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, сообщила, что российским судам будет запрещено заходить в порты Евросоюза. Кроме того, по ее словам, ЕС запретит экспорт в РФ полупроводников, машин и транспортного оборудования на сумму €10 млрд. Также будут запрещены участие российских компаний в госзакупках в Евросоюзе и любая финансовая поддержка для российских государственных органов. Помимо этого, ЕС запретит импорт угля из России на сумму €4 млрд в год.

Министр финансов Франции Бруно Ле Мер в этот же день заявил, что его страна готова к расширению санкций против РФ на нефть и уголь. Он обратил внимание, что усилить санкции против России готовы все 27 стран — членов Евросоюза.

Накануне министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что введение эмбарго на поставки российского газа не остановит спецоперацию России по защите Донбасса и повысит цену продолжению конфликта. Тогда же Австрия выступила против эмбарго на поставки газа из России в пользу других способов ужесточения санкций.

Ряд стран начал вводить санкции против РФ в ответ на проводимую с 24 февраля страной операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик к России с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей ДНР и ЛНР, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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