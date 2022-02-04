Российский ЗРК С-400 прибыл на полигон Брестской области

Дивизион зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф» прибыл на полигон в Брестской области Белоруссии в рамках проверки сил реагирования Союзного государства. Об этом в четверг, 3 февраля, сообщает Минобороны России.

Отмечается, что подразделения ПВО совершили марш протяженностью более 9 тыс. км из пункта постоянной дислокации, расположенного в Хабаровском крае.

Как рассказали в Минобороны, российские расчеты зенитного ракетного комплекса С-400 проведут инженерное оборудование, маскировку стартовых позиций, техническое обслуживание машин, а также заступят на боевое дежурство в составе Единой региональной системы ПВО Белоруссии и России.

Днем ранее российский ЗРК С-400 прибыл на учения в Белоруссию.

2 февраля сообщалось, что войска Восточного военного округа и вооруженных сил Белоруссии приступили к боевому слаживанию на белорусских полигонах в рамках первого этапа проверки сил реагирования Союзного государства.

Отмечалось, что в ходе боевого слаживания отрабатываются оборонительные приемы, а также способы ведения борьбы с незаконными вооруженными формированиями.

Первый этап проверки сил реагирования РФ и Белоруссии продлится до 9 февраля.

Второй этап пройдет с 10 по 20 февраля. Силы Белоруссии и России проведут совместные учения «Союзная решимость – 2022», в рамках которых отработают тактики пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму.

Ранее, 27 января, начальник Генерального штаба вооруженных сил (ВС) Белоруссии генерал-майор Виктор Гулевич рассказал об оборонительном характере учений «Союзная решимость – 2022». По его словам, учения не несут никакой угрозы ни для европейского сообщества, ни для соседних стран.

Гулевич также отметил, что в ходе второго этапа проверки ВС Союзного государства будут отработаны оборонительные действия по прикрытию государственной границы Белоруссии.

Ранее в этот день в Минобороны России заявили, что в рамках учений «Союзная решимость – 2022» в Белоруссии завершили перебазирование российские истребители Су-35С. После прибытия в Белоруссию экипажи истребителей заступят на боевое дежурство по противовоздушной обороне.

18 января подразделения из состава Вооруженных сил России начали прибывать в Белоруссию в рамках проверки сил реагирования Союзного государства.