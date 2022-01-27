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Российские Су-35С перебазировали на аэродромы Белоруссии

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Многоцелевые истребители Су-35С России завершили перебазирование в Белоруссию, где состоится проверка сил реагирования Союзного государства в ходе учений «Союзная решимость — 2022», рассказали в четверг, 27 января, в Минобороны РФ.

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«Экипажи многоцелевых истребителей Су-35С Восточного военного округа, привлекаемые к проверке сил реагирования Союзного государства, продолжают перебазирование на белорусские аэродромы. Во время перелета экипажи совершают промежуточные посадки на аэродромах Центрального и Западного военных округов для подготовки к последующему вылету и отдыха экипажей», — сообщили в российском военном ведомстве.

Маршруты перелетов российских истребителей были тщательно проработаны авиационными штурманами с учетом максимального беспосадочного полета и метеоусловий по всему маршруту следования. После прибытия на аэродромы Белоруссии экипажи истребителей заступят на боевое дежурство по противовоздушной обороне в рамках проверки функционирования единой системы ПВО Союзного государства, добавили в Минобороны.

Первый многоцелевой истребитель Су-35С Воздушно-космических сил России для участия в проверке сил реагирования Союзного государства прибыл в Белоруссию 26 января.

Проверка сил реагирования Союзного государства пройдет в два этапа. На первом, до 9 февраля, будет осуществлено изменение места размещения и создание в кратчайшие сроки группировок войск в Белоруссии. Также будет организована охрана и оборона важных военных и государственных объектов и охрана госграницы в воздушном пространстве. Проверят и способность дежурных по ПВО сил и средств выполнить задачи по прикрытию важных объектов на территории республики.

С 10 по 20 февраля пройдет второй этап проверки. В этот период состоятся совместные учения «Союзная решимость — 2022». Будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.

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