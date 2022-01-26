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Российские истребители Су-35С перебрасываются в Белоруссию для учений

Россия перебросит истребители Су-35С в Белоруссию
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Многоцелевые истребители Су-35С Воздушно-космических сил России осуществляют перебазирование в Белоруссию в рамках проверки сил реагирования Союзного государства. Об этом 26 января заявили в Минобороны РФ.

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«Экипажи многоцелевых истребителей Су-35С Восточного военного округа, привлекаемые к проверке сил реагирования Союзного государства, продолжают перебазирование на белорусские аэродромы», — сообщили в военном ведомстве.

По данным министерства, во время перелета экипажи совершают промежуточные посадки на аэродромах Центрального и Западного военных округов для отдыха и подготовки к последующему вылету.

Подчеркивается, что маршруты перелетов многофункциональных истребителей тщательно проработаны авиационными штурманами и учитывают возможности максимального беспосадочного полета самолетов, а также метеоусловия.

«После прибытия на аэродромы Республики Беларусь экипажи многофункциональных истребителей Су-35С заступят на боевое дежурство по противовоздушной обороне в рамках проверки вопросов функционирования единой системы ПВО Союзного государства», — добавили в Минобороны.

24 января в военном ведомстве РФ сообщили, что проверка сил реагирования Союзного государства пройдет в два этапа. На первом, до 9 февраля, будет осуществлена передислокация и создание в кратчайшие сроки группировок войск в Белоруссии, будет организована охрана и оборона важных военных и государственных объектов, а также охрана госграницы в воздушном пространстве.

Кроме того, будет проверена способность дежурных по ПВО сил и средств выполнить задачи по прикрытию важных объектов на территории республики.

В ходе второго этапа проверки с 10 по 20 февраля состоятся совместные учения «Союзная решимость – 2022». Будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.

До этого, 22 января, стало известно, что многоцелевые российские истребители Су-35С прибудут в Белоруссию в рамках проверки сил реагирования Союзного государства. Отмечалось, что во время учений экипажи ВКС РФ отработают полеты на максимальную дальность, посадку на аэродромы Белоруссии, а также совместную с белорусскими специалистами подготовку к повторным вылетам.

18 января подразделения из состава Вооруженных сил России начали прибывать в Белоруссию в рамках проверки сил реагирования Союзного государства.

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