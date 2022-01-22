Истребители Су-35С ВКС России вылетели на учения в Белоруссию

Многоцелевые российские истребители Су-35С прибудут в Белоруссию в рамках проверки сил реагирования Союзного государства. Об этом в субботу, 22 января, сообщили в Минобороны России.

«Экипажи многоцелевых истребителей Су-35С Восточного военного округа, привлекаемые к проверке сил реагирования Союзного государства, приступили к перебазированию на территорию Республики Беларусь», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время учений экипажи ВКС РФ отработают полеты на максимальную дальность, посадку на аэродромы Белоруссии, а также совместную с белорусскими специалистами подготовку к повторным вылетам.

Днем ранее с Дальнего Востока на военные учения в Белоруссию были направлены два дивизиона систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400 «Триумф». Как сообщили в Минобороны РФ, добираться до полигонов в Белоруссии как на железнодорожном транспорте, так и своим ходом.

18 января подразделения из состава Вооруженных сил России начали прибывать в Белоруссию в рамках проверки сил реагирования Союзного государства.

Совместные учения РФ и Белоруссии «Союзная решимость – 2022» пройдут с 10 по 20 февраля. Практические действия войск пройдут на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Осиповичский и Брестский.

Как отметила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, Вашингтон обеспокоен российско-белорусскими военными учениями. Она заявила, что сообщения о военных учениях в Белоруссии, а также наращивание Россией военного присутствия близ Украины «являются сигналом для США, что РФ агрессивно настроена в отношении Украины».

19 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков в указал на отсутствие каких-либо планов у России по вторжению на Украину. Он также добавил, что Москва призывает США прекратить военную подпитку Киева, так как эти действия представляют для России угрозу.