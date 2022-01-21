Минобороны России направило два дивизиона С-400 на учения в Белоруссию

Два дивизиона систем противовоздушной обороны (ПВО) дальнего действия С-400 «Триумф» направили с Дальнего Востока на учения в Белоруссию. Об этом в пятницу, 21 января, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

«Два дивизиона зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа, задействованные в проверке сил реагирования Союзного государства, совершили марш на станцию погрузки в Хабаровском крае, где осуществили погрузку техники на железнодорожные платформы», — говорится в сообщении.

18 января подразделения из состава Вооруженных сил России начали прибывать в Белоруссию в рамках проверки сил реагирования Союзного государства.

Совместные учения России и Белоруссии «Союзная решимость – 2022» пройдут с 10 по 20 февраля. Практические действия войск пройдут на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский, а также на отдельных участках местности, расположенных на территории Республики Беларусь.

В тот же день постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон обеспокоен российско-белорусскими военными учениями. Она отметила, сообщения о военных учениях в Белоруссии, а также наращивание Россией военного присутствия близ Украины «являются сигналом для США, что РФ агрессивно настроена в отношении Украины».

19 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков в указал на отсутствие каких-либо планов у России по вторжению на Украину. Он также добавил, что Москва призывает США прекратить военную подпитку Киева, так как эти действия представляют для России угрозу.