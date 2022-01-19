В МИД России призвали США прекратить военную подпитку Украины

Москва призывает США прекратить военную подпитку Украины – эти действия представляют для России угрозу. Об этом в среду, 19 января, заявил заместитель МИДа Сергей Рябков в ходе выступления на площадке дискуссионного клуба «Валдай».

«Подчеркиваем необходимость прекращения подпитки воинствующего украинского режима поставками вооружений, инструкторским содействием, разработкой планов и их имплементации по сооружению военных баз, ведению учебно-тренировочных мероприятий и многому другому, что представляет для нас прямую, непосредственную угрозу», — сообщил Рябков.

Заместитель российского МИДа добавил, что США следует «заняться конкретными делами» касательно принуждения Украины выполнению Минских соглашений.

Также Рябков заявил, что ситуация с европейской безопасностью стала напряженной по вине Вашингтона и НАТО. По его словам, они используют Украину как рычаг давления на Москву.

17 января глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что власти Украины обязаны выполнять Минские договоренности без права выбора другого пути. Он отметил влияние США на Украину. В этот же день зампред РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич сказал, что ухудшающаяся ситуация в Донбассе наводит на мысль о том, что Киев не исключает силового сценария развития событий. Депутат комитета бундестага по внешней политике от СДПГ Ральф Штегнер также отметил, что Германия настаивает на выполнении Минских соглашений.

14 января глава МИД России Сергей Лавров заявил о возможности НАТО в ближайшие месяцы начать наращивать силы рядом с Россией под предлогом ситуации на Украине. Министр отметил, что РФ никогда не угрожала украинскому народу.