Лавров предупредил о возможном наращивании сил НАТО рядом с Россией

Существуют основания полагать, что НАТО в ближайшие месяцы может начать наращивать силы рядом с Россией под предлогом ситуации на Украине. Об этом заявил 14 января глава МИД России Сергей Лавров.

«Есть у нас основания полагать, что те громогласные заявления, которые сейчас звучат с Запада, что если Россия не подчинится требованиям Запада о том, как поступать со своими войсками на своей территории, что само по себе абсурдно, то тогда в ближайшие два-три месяца Запад будет наращивать активность сил быстрого реагирования, сил специальных операций НАТО вокруг наших границ», — заявил он на пресс-конференции.

По словам Лаврова, США и их союзники намерены создать военные плацдармы вокруг России. Они стремятся обеспечить себе доминирование в Европе, убежден министр.

«Они хотят создать плацдармы вокруг РФ, военные плацдармы, хотят постоянно создавать раздражители для нас, вокруг наших границ. Еще раз обращу ваше внимание на то, с чего я начал, — почитайте Хартию европейской безопасности, принятую в Стамбуле в 1999 году. Всё, что сейчас заявляет и делает запад, является грубейшим нарушением обязательств, которые были взяты тогда», — резюмировал он.

Также министр указал на то, что в планах США и НАТО присутствует желание «замотать» процесс по гарантиям безопасности. Он подчеркнул, что ситуация не улучшается, накапливается конфликтный потенциал. Как считает Лавров, «такому негативному развитию событий» в решающей степени способствует Запад.

11 января руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты для деэскалации ситуации вокруг Украины требуют от России обеспечить прозрачность военных учений, проходящих на ее территории. По его словам, деэскалация ситуации вокруг Украины предполагала бы возвращение российских военных в казармы.

Лавров назвал подобные требования абсолютно неприемлемыми.

14 января генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не пойдет на компромиссы по вопросам расширения организации и размещения войск на востоке. Он отметил, что каждое государство имеет право на выбор собственной дороги и решения относительно желания принадлежать к «военному союзу, которым является НАТО». При этом генсек выразил готовность НАТО на взаимный с Россией контроль над вооружениями, в том числе ядерными.

Переговоры о гарантиях безопасности проходили в три этапа. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков выразил надежду на способность НАТО понять опасность тупика для диалога по гарантиям безопасности и сделать шаг навстречу российским предложениям. Также он указал на то, что вопрос нерасширения альянса — ключевой для национальной безопасности РФ, дальше откладывать урегулирование этой темы нельзя.