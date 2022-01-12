США потребовали от РФ обеспечить прозрачность военных учений на ее территории
Соединенные Штаты для деэскалации ситуации вокруг Украины требуют от России обеспечить прозрачность военных учений, проходящих на ее территории. Такое заявление озвучил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс во вторник, 11 января.
«Мы заявляем, что в данном случае деэскалация предполагала бы возвращение российских военных в казармы, объяснение этих маневров или их прекращение, возвращение данных тяжелых вооружений в места обычного хранения», — сказал он на брифинге для журналистов, запись выступления опубликована на странице Госдепартамента в Twitter.
Нед Прайс также сообщил, что Вашингтон приветствует заявление президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева о скором завершении работы сил ОДКБ в стране, и попросил миротворческий контингент оперативно покинуть республику.
11 января глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном обсудили дальнейшие совместные действия, учитывая следующие дипломатические контакты с РФ в формате Совета НАТО–Россия и Постоянного совета ОБСЕ. Так, Киев и Вашингтон подтвердили приверженность принципу «никаких договоренностей по Украине без Украины».
В тот же день в Женеве прошли переговоры России и НАТО по гарантиям безопасности. Они продлились примерно 7,5 часа. Обсуждения проходили в постпредстве США в закрытом для прессы формате.
Переговоры о гарантиях безопасности пройдут в три этапа: 10 января состоялась встреча в Женеве, 12 января в Брюсселе — заседание Совета Россия–НАТО, а на следующий день запланированы консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.