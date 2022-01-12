Прямой эфир
Мир
Politico раскрыла состав тайной помощи США Украине на $200 млн
Общество
Госдума поддержит законопроект о дистанционном медосмотре водителей
Мир
Следовавший в Анталью самолет S7 приземлился в Даламане из-за непогоды
Экономика
Треть регионов улучшили инвестиционную привлекательность в 2021 году
Мир
США выразили готовность обсудить с Финляндией и Швецией членство в НАТО
Мир
КНДР заявила об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты
Общество
В России зарегистрировали тест-систему для выявления штамма «Омикрон»
Мир
Белоруссия назвала монтажом польскую запись переговоров с пилотом Ryanair
Общество
Спасать людей из горящего дома престарелых в Пушкине помогал школьник
Мир
Посольство РФ отвергло обвинения страны в кризисе безопасности

США потребовали от РФ обеспечить прозрачность военных учений на ее территории

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Соединенные Штаты для деэскалации ситуации вокруг Украины требуют от России обеспечить прозрачность военных учений, проходящих на ее территории. Такое заявление озвучил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс во вторник, 11 января.

Власть Совета: пойдут ли РФ и НАТО на уступки
И чего ждать от следующего раунда переговоров по безопасности на полях ОБСЕ

«Мы заявляем, что в данном случае деэскалация предполагала бы возвращение российских военных в казармы, объяснение этих маневров или их прекращение, возвращение данных тяжелых вооружений в места обычного хранения», — сказал он на брифинге для журналистов, запись выступления опубликована на странице Госдепартамента в Twitter.

Нед Прайс также сообщил, что Вашингтон приветствует заявление президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева о скором завершении работы сил ОДКБ в стране, и попросил миротворческий контингент оперативно покинуть республику.

11 января глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном обсудили дальнейшие совместные действия, учитывая следующие дипломатические контакты с РФ в формате Совета НАТО–Россия и Постоянного совета ОБСЕ. Так, Киев и Вашингтон подтвердили приверженность принципу «никаких договоренностей по Украине без Украины».

В тот же день в Женеве прошли переговоры России и НАТО по гарантиям безопасности. Они продлились примерно 7,5 часа. Обсуждения проходили в постпредстве США в закрытом для прессы формате.

Переговоры о гарантиях безопасности пройдут в три этапа: 10 января состоялась встреча в Женеве, 12 января в Брюсселе — заседание Совета Россия–НАТО, а на следующий день запланированы консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022